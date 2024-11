A partir del 1 de diciembre el subte también se podrá abonar con tarjeta de débito, crédito y QR

A partir del 1° de diciembre el viaje en subte se podrá abonar con tarjetas de débito, crédito y pagos QR y NFC en celulares.

Esta posibilidad, que se suma al Sistema Único de Boleto Electrónico -más conocido como Tarjeta SUBE- facilitará el acceso al transporte público y mejorará la experiencia de los usuarios, haciendo más cómodo y rápido el proceso de pago.

La decisión fue tomada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de las tarjetas, esto será posible a través de aquellas que tengan incorporado el sistema "contactless" -con tecnologías de identificación por radiofrecuencia incorporadas en el plástico-, mientras que el pago con QR será con dispositivos móviles y billeteras digitales.

"El primer medio en adoptar este sistema será el subte y, posteriormente, le seguirán los colectivos que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)", dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al dar a conocer la medida.

El nuevo sistema promete mejorar la experiencia del usuario al hacer más cómodo y rápido el proceso de pago.

Se espera que facilite el acceso al transporte público y promueva la inclusión digital, especialmente para quienes no tienen teléfonos con tecnología NFC.

En este sentido, el uso de códigos QR permitirá que más personas puedan pagar utilizando sus teléfonos móviles y billeteras digitales, en principio -en el caso del Subte- por Mercado Pago.

Los pagos con tarjeta de débito y crédito se realizarán de la misma manera que con la tarjeta SUBE, al acercar la tarjeta al lector.

Para el pago con QR, se implementará un código específico para los pasajeros denominado "QR Comprador", generado desde la billetera virtual del usuario. Este código deberá ser escaneado en los molinetes del subte para validar el pago.

"El QR fue seleccionado como un medio de pago inclusivo, ideal para quienes no tienen tarjetas o no cuentan con teléfonos con NFC, una funcionalidad que el 70% de los dispositivos en Argentina no posee", explicaron desde Mercado Pago.

La diferencia entre el "QR Comprador" y los códigos QR usados en comercios consiste en que en este caso el código será generado por el pasajero y no por el comercio, además de no requerir conexión a internet.

Según estimaciones del Gobierno porteño, 15 millones de personas se beneficiarán con la implementación de esta tecnología.

"El sistema permitirá a más personas acceder al transporte público, sin depender exclusivamente de la tarjeta SUBE, lo cual representa un avance hacia la inclusión digital", indicó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires.

También recordó que la medida fue una de las promesas de campaña del jefe de Gobierno y subrayó que se enmarca dentro de un plan más amplio para mejorar el servicio de transporte, que incluye la modernización de estaciones y la compra de nuevos trenes.

Respecto a las tarifas sociales, desde la Secretaría de Transporte precisaron que seguirán aplicándose exclusivamente a través de la tarjeta SUBE.

"Las personas que cuenten con el beneficio de la tarifa social podrán seguir usando la tarjeta SUBE para acceder al descuento, o bien utilizar otros medios de pago para abonar la tarifa completa", señalaron fuentes de la cartera porteña.

Si bien la implementación de este sistema comenzará en el subte porteño en lo que respecta al Área Metropolitana Buenos Aires, el plan abarca -de manera gradual- la ampliación del sistema de pago también a los colectivos de pasajeros de las principales ciudades del país.

Río Cuarto, en Córdoba, y Rafaela, en Santa Fe, fueron elegidas como las ciudades más propicias para realizar las pruebas piloto ya que tienen cuadros tarifarios sencillos y fáciles de replicar. En el resto del país, las validadoras se irán recambiando paulatinamente a lo largo de 2025.

En la Ciudad de Buenos Aires el sistema de pago se implementará con el apoyo de la empresa privada Emova, que gestiona el subte.

De cara a esta implementación, Emova realizó el recambio tecnológico de 620 validadores en toda la red, lo que permitirá el pago con tarjetas contactless o mediante QR.

"Los nuevos dispositivos estarán disponibles en diciembre de 2024, tal como fue anunciado por el jefe de Gobierno, 111 validadores contarán con la posibilidad de que el usuario abone su viaje estas modalidades, siendo compatibles con billeteras virtuales como Mercado Pago", señalaron desde la empresa concesionaria.

Paralelamente, la Secretaría de Transporte precisó que se realizaron mejoras en el hardware de los validadores, como la incorporación de lectores de QR y antenas con tecnología EMV, todo adecuado a normativas internacionales de pago.