Dan a conocer los seleccionados de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza 2026

La selección de los establecimientos y profesionales del sector incluidos en la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza 2026 se anunciará el 13 de julio a través de sus plataformas digitales, se informó.

Desde 2023, cuando se dio a conocer la primera selección de la guía, la publicación ha reconocido a chefs y restaurantes en Buenos Aires y Mendoza que ofrecen experiencias gastronómicas únicas.

"Estamos encantados de continuar nuestro recorrido en Argentina y celebrar el increíble talento gastronómico del país", dijo Gwendal Poullennec, director de la Guía Michelin.

Según Poullennec, "la cultura culinaria local continúa evolucionando, y el rol de la Guía Michelin es poner el foco en los chefs y restaurantes que están empujando los límites y ofreciendo experiencias gastronómicas excepcionales".

La nueva selección de Buenos Aires y Mendoza se dará a conocer en guide.michelin.com y la aplicación de la Guía, en las que los entusiastas de la gastronomía y los profesionales podrán explorar la lista de destinos gastronómicos destacados en ambas ciudades.

Además, cada restaurante seleccionado recibirá la placa Michelin de parte de los socios.