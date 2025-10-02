Descubriendo América

El gusto, la curiosidad por lo "exótico" no fue algo ajeno a este período. Tal vez no tuvo la intensidad que se verifica en el romanticismo, por cierto, pero en el barroco, en su música uno se topa con turcos o persas, por ejemplo. Y, sin dudas, el descubrimiento del nuevo continente - las Américas, las Indias - despertó la imaginación de más de un libretista o compositor. Lo veremos con Rameau, Vivaldi y Carl Heinrich Graun.

Los Caminos del Barroco. De lunes a viernes a las 11.

Selección musical y textos: Claudio Castro y Carlos Díaz Rocca. .

Locución: Hernán Jechsmayr