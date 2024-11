Ficha Limpia: "Solo estamos proponiendo que los políticos no sean chorros"

El diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch lamentó el fracaso de la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de “Ficha Limpia” este miércoles, que provocó una ola de cruces y acusaciones entre diferentes partidos políticos que se acusaron entre sí de no haber dado el quórum necesario para el debate.

"Nos están operando diciendo que no queríamos aprobar la cuestión de Ficha Limpia y encima ahora lo están operando a Martín Menem diciendo que debería haber pedido algunos minutos más de tolerancia, cuando él se ha portado y honrado la presidencia de la Cámara de Diputados como un veterano con el tema reglamentario, la paciencia y la prudencia que tiene", afirmó en Pan Casero Nacional.

En ese sentido, dijo que "solo estamos proponiendo que los políticos no sean chorros" y criticó: "Hay gente que no viene o está jugado al subibaja para no dar quorum, más vale tener la dignidad ni de aparecer".

"Es una vergüenza, demuestra la decadencia que tiene ese órgano sagrado que es el Congreso y todo el camino que tenemos que transitar para que vuelva a ser una cosa digna", agregó.