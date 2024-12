Este viernes Emiliana “La Colo” Merino recibió en nuestros estudios a Florencia García Casabal quien vino junto a Manu Navarro en guitarra. La cantante presentará los temas de este nuevo trabajo discográfico “Hasta volverme brote” en formato de concierto poético musical.

Hasta volverme brote es su tercer disco como cantante solista. Contiene doce canciones que determinan la necesidad de plasmar, desde un repertorio profundo, el sentimiento y la palabra de compositoras clásicas y nuevas. La dirección musical es de Manu Navarro.

En estos dos conciertos se abordan los textos poéticos de Barbara Alí, Cristina Peri Rossi, Gabriela Mistral, Susana Thenon, Alfonsina Storni, Idea Vilariño que se irán entramando con la obra de compositoras argentinas y latinoamericanas: Eladia Blázquez, Carmen Guzmán, Ma. E. Walsh, Chabuca Granda,Teresa Parodi, Verónica Bellini, Ana Robles, Elizabeth Morris, entre otras.

"Es el resultado de dos años de investigación y trabajo, recopilando y probando materiales en vivo para luego tomar la decisión de grabar. Se grabó en vivo, tres días en estudios ION. Me interesaba que tuviera esa impronta y la frescura de lo que sucedía en el escenario. Quise darle mayor visibilidad a la obra de artistas mujeres, tanto en lo poético como en lo musical, al cruce de generaciones entre artistas consagradas y otras nuevas. Elegí obras que me conmueven, por sus textos y/o por su música. Algunas me interpelan, otras me emocionan, otras me divierten, pero todas tocan especialmente alguna fibra en mi interior. La presentación será este domingo 8 de diciembre a las 20, en la Sala Teatro Ñaca, Julián Álvarez 924, CABA.