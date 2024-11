La battaglia di Vuelta de Obligado, nel 1845, segnò una pietra miliare per cui, ogni 20 novembre, si celebra e si commemora il Giorno della Sovranità Nazionale. Quel giorno, i soldati argentini respinsero l'invasione dell'esercito anglo-francese, che cercava di colonizzare i territori del nostro paese. Ma il governo di Juan Manuel de Rosas, sostenuto dall'esilio dal generale José de San Martín, preparò una resistenza e la impedì.Gli invasori cercavano di entrare attraverso il fiume Paraná.

Tuttavia, le truppe nazionali, comandate da Lucio Mansilla, anticiparono l'attacco in un angolo stretto di quel fiume: la Vuelta de Obligado, nel distretto di San Pedro, nella provincia di Buenos Aires. Il numero delle forze nemiche superava di gran lunga la quantità e la modernità delle armi delle forze argentine, che però non si lasciarono intimorire e combatterono per sette ore.

In questo modo, riuscirono a impedire che le truppe avversarie occupassero le coste, obiettivo necessario per entrare nel territorio argentino. La resistenza all'invasione straniera difese il paese sia in termini di confini che commerciali, poiché si evitò che i prodotti stranieri invadessero il mercato, mettendo in difficoltà i prodotti locali. L'evento servì a ratificare e garantire la sovranità nazionale, implicò la firma di un trattato di pace tra l'Argentina, la Francia e la Gran Bretagna, e rimase impresso nella storia come simbolo di indipendenza, libertà e unità nazionale.