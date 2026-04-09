Histórico: piloto argentino compite oficialmente en varias carreras de NASCAR

Baltazar Leguizamón, tiene 25 años y es oriundo de la localidad de La Luisa, en el partido de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Se convirtió en el primer piloto argentino en competir oficialmente en varias carreras de NASCAR durante la temporada 2026.

En diálogo con 100% Nora, Leguizamón reconoció que "el objetivo es disputar al menos diez carreras a lo largo del año y obtener la licencia completa, un requisito fundamental para consolidar mi continuidad y mi proyección dentro de la categoría".

La situación actual de Leguizamón en el automovilismo estadounidense llega tras cinco años de experiencia en ese país, donde fue campeón de Fórmula Atlantic.

Este fin de semana participó en la competencia de la división estadounidense O'Reilly Series, que se llevó a cabo en el Circuito de las Américas, en Austin.