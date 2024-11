Informações da Argentina e da região

Argentina avança com projeto de lei para regulamentar os jogos de azar on-line // Governo Milei ratifica intenção de privatizar Aerolíneas Argentinas //Brasil: Lula sanciona Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais // Isenção da faixa do IR para R$ 5 mil virá com medidas compensatórias // Presidente do México não concorda com fechamento da fronteira com EUA // Colômbia exigirá vistos para cidadãos britânicos // Churrascaria de Buenos Aires é eleita melhor restaurante do continente //

E, ainda, programetes DX.COM.AR, Geração de Ouro do basquete argentino e lançamento de “La lógica del escorpión”, último disco do músico Charly García (rock).