Informações da Argentina e da região

Governo Milei anuncia reforma migratória na Argentina: universidades e saúde entre os principais pontos do projeto de lei // Presidente Milei viaja para Itália para se reunir com primeira-ministra Meloni // Brasil: Programa Nova Indústria Brasil vai investir mais de R$ 500 bilhões // Violência no campo: 11 pessoas foram assassinadas em 2024; Amazônia Legal lidera casos // Caravana de migrantes parte do sul do México para tentar entrar nos EUA antes da posse de Trump // El Salvador: Presidente Bukele e a Igreja entram em conflito por causa da mineração // Javier Mascherano foi apresentado no Inter Miami // E, ainda, programetes “Direitos Humanos & Diversidades” e “Ciência & Tecnologia”.