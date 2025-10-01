La histórica agrupación vuelve al escenario porteño con clásicos, estrenos y un concierto participativo

01/10/2025

Los de Salta celebran un año de nueva formación con un show en Café La Humedad

En diálogo con María Fernanda Heras, César Linares contó cómo transita la nueva etapa de Los de Salta, tras la renovación completa de la formación propuesta por el maestro Carlos Palacios. A un año de su debut en el auditorio mayor de Radio Nacional, el grupo se prepara para presentarse el sábado 4 de octubre a las 21 hs en Café La Humedad (Carlos Calvo 2540, CABA). El repertorio incluirá clásicos del conjunto, temas inéditos y estrenos propios, en un show pensado para cantar, bailar y compartir con el público.