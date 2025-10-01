“Malvinas, la última guerra que transmitió la radio”

En 1982, durante el conflicto bélico, la radio se convirtió en algo más que un medio de comunicación: era el campo de batalla de la información.

En este episodio, El Loco de la Azotea, producido y presentado por Adrián Korol, abre el archivo sonoro de Malvinas con materiales inéditos y testimonios de quienes estuvieron al aire en aquellos días y noches.

Esta primera parte incluye, por ejemplo, el momento en que el comandante de la flota argentina informa a sus tropas el desembarco en Malvinas y el desalojo a las autoridades coloniales.

También, fragmentos históricos de la FIBS (Falkland Islands Broadcasting Station) transmitiendo durante la madrugada del 1 al 2 de abril de 1982, la toma de la emisora en vivo y el inicio de LRA60 Radio Nacional Islas Malvinas.

A su vez, RAE Radiodifusión Argentina al Exterior aumenta su esquema de horarios y frecuencias, con un récord histórico de audiencia para la emisora internacional que dirigía Julio Lagos.

Como bonustrack, El Loco de la Azotea cuenta cómo funciona la radio definida por software (SDR) y los secretos para escuchar “on line” las radios y señales “de aire” que captan antenas y receptores ubicados en distintos países del mundo.