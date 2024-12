María Ezquiaga y Tito Losavio: “La música siempre te hace mejor”

Nicolás Pauls recibió en su programa “Interior”, a María Ezquiaga y Tito Losavio y en una charla de café ambos pudieron expresar lo que sienten acerca de la música.

Ezquiaga, líder del grupo Rosal que tuvo una trayectoria de 17 años y ahora encara una labor como solista a partir de los álbumes “Interacción” y “Toco y canto”, sostuvo: “Lo único que puedo decir es que la música siempre te hace mejor. Siempre cura”.

Losavio –reconocido por haber sido uno de los fundadores Man Ray, por el modo de ejecutar la guitarra y por su probada ductilidad como intérprete, apuntó: “A la música siempre la estoy viendo en su totalidad y entonces disfruto desde cualquier lugar, mientras esté adentro de la música. Disfruto tocando, cantando, haciendo coros, tocando la batería, porque primero está la música y después viene lo demás”.

En el mismo sentido, Tito insistió: “Todas las cosas en las que me meto es porque me gusta hacer y las disfruto por tocar con amigos o tocar con no tan amigos pero que son grandes músicos o tocar con alguien que hace una música muy linda”.

María, quien el 20 de diciembre a las 19 tocará gratis en la librería porteña Eterna Cadencia haciendo un repaso por su historia, señaló acerca de su propuesta: “Es la emoción la que la recorre de algún modo y me parece bueno que esa emoción esté presente y no que tenga que estar actuándola”.