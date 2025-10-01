"Nunca recibí una transferencia de Fred Machado", aseguró José Luis Espert

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, aseguró que "nunca" recibió una transferencia del sindicado narcotraficante Fred Machado y dijo que utilizó vehículos de él, aunque aclaró que "fueron provistos por los jefes de campaña de los partidos que representaba y yo no sabía de quién eran".

"No recibí ninguna transferencia de 200 mil dólares de Machado y eso sólo figura en un papel de una contabilidad paralela de un Fondo Fiduciario de él que se investiga en Estados Unidos", subrayó Espert.

Espert señaló que "esto es un tema de Grabois para ensuciar la campaña" y remarcó que "no me voy a bajar de la candidatura porque el presidente Milei y su equipo me apoyan y eso me fortalece más que nunca".

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados indicó que "un candidato no maneja ni la plata ni los recursos de una campaña, por eso no me puedo haber enriquecido de esa forma" y aclaró que su patrimonio creció en los últimos años "porque heredé una parte de un campo muy valioso al fallecer mi papá".

"Yo nunca le llevé ningún sello partidario a Fred Machado y tampoco le pedí apoyo, eso salió de él en contacto con quiénes manejaban la campaña", agregó.

Espert sostuvo que fue ingenuo en 2019 al aceptar los contactos con Fred Machado y reconoció que viajó en su avión y en una camioneta provista por él "pero en ese momento cómo podía saber que más adelante iba a ser acusado de narcotraficante".

El legislador libertario sugirió que esta causa "es un refrito que parte de un invento hecho en 2019 que siempre sacan a relucir en las campañas".

"El kirchnerismo quiere que se instale este tema en la campaña para no discutir los verdaderos temas que hay que discutir para hacer una Argentina más grande", añadió.