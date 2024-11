Oficializan un nuevo bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional oficializó este viernes, a través del Decreto 1050/2024 publicado en el Boletín Oficial, la decisión de otorgar un nuevo bono extraordinario de hasta 70 mil pesos a beneficiarios de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, tal como viene sucediendo desde enero último a fin de mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El bono, que tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno, será otorgado en diciembre a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluyendo jubilados, pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y madres de siete hijos o más.

El monto variará según los ingresos y alcanzará el total estipulado para quienes perciban el haber mínimo garantizado.

En los considerandos de la norma publicada hoy, se menciona que la Ley 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria comenzó a aplicarse a partir de la movilidad de haberes de marzo de 2021 y que la fórmula allí establecida "presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones".

También se subraya que la Ley 27.609 "implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero y hasta noviembre de 2024, inclusive".

Con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra, mediante el Decreto 274/24 se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Indec.

“A modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de diciembre 2024 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional", destaca el decreto 1050 publicado hoy.

En el texto se puntualiza que, para el caso de pensiones compartidas, se considerará como un único titular para el derecho al bono.

La ANSES tendrá la responsabilidad de implementar, supervisar y regular esta medida. Además, la Jefatura de Gabinete ajustará el presupuesto necesario para cumplir con este decreto, que entrará en vigencia desde el día de su dictado.