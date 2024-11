Panorama en castellano

-Diputados no lograron debatir un proyecto para excluir a

candidatos condenados de las elecciones

-El gobierno revela que podría eliminar los cupos de género

en el Estado

-Para el presidente brasileño Lula, “nadie puede negar” que

lo quisieron derrocar

-La oposición venezolana denuncia que la embajada argentina

en Caracas continúa rodeada por la Policía

-Argentina exportará gas a Brasil utilizando un gasoducto

boliviano

-Deportes: Lionel Messi, entre otros argentinos, nominado

nuevamente a los premios FIFA The Best