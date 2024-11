Programación Fin de Semana

SÁBADO 16-11-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Kenny Garrett

Rotation

Hey, Chick (dedicado a Chick Corea)

Mark Sholtez

Complicated woman

All I want is you

Not what I’ll be missin’

Motek

Upspace

Traverser sans pont

Harvie S y Kenny Barron

Witchcraft

Deep night

Dede Priest

I got it

Purple and satin

Chicken or the egg

01.00

La Trasnoche Clásica

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1, G.95

Trío Flieder

Gustav Mahler

Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº1 en Sol mayor, BWV 1007

Lynn Harrell, chelo

Béla Bartók

Al aire libre, para piano

Claude Helffer, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Claudio Monteverdi

Confitebor tibi Domine, motete de la colección Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

Charles Avison

Concerto grosso Nº5 en re menor (sobre sonatas de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en La mayor, K. 331

Zoltan Kocsis, piano

Bedrich Smetana

De mi patria, dos piezas para violín y piano

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Mili Balakirev

Sonata para piano en si bemol menor, op.102

Danny Driver, piano

Jean Marie Leclair

Recreación musical de ejecución sencilla Nº2

Florilegium

Johannes Brahms

Danzas húngaras (versiones orquestales)

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholz

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48,Nº2

Evgeni Kissin, piano

07.00

Momentos Musicales

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.138

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Glenn Gould, piano

08.00

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, Riom 457

Alfredo Bernardini, oboe y dirección

Ensamble Zefiro

Franz Schubert

Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173

Cuarteto Melos

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

09.00

Ignacy Jan Paderewski (1860 - 1941)

Allegro de Concierto para violín y piano

Konstanty Andrzej Kulka, violín

Waldemar Malicki, piano

Henry Purcell

Selección de la música incidental de la mascarada “Timón de Atenas”

Nancy Argenta, soprano

Christopher Foster, bajo barítono

Paul Agnew, tenor

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Ann Monoyios, soprano

Coro del The English Concert

The English Concert/ Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81, "Los adioses"

Wilhelm Kempff, piano

10.00

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Joseph Haydn

Cuarteto Nº44 en Re mayor, "Cuarteto prusiano Nº6"

Cuarteto Tátrai

11.00



Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº1 en La mayor

Glenn Gould, piano

12.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Reimbert de Leeuw

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo italiano (s. XIV)

Tres fuentes, estampida

St. George’s Canzona / Joh Sothcott

Eduard Tubin

Suite del ballet Kratt (Duende) (1941, revisión 1960

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Scott Joplin

Selección de ragtimes

Itzhak Perlman, violín

André Previn, piano

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 17-11-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91

Gabriele Preiser, contralto;

Ulrich Koch, viola;

Sachito Nakamura, piano

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº27 en mi menor, op.41 Nº2

Mazurca para piano Nº30 en mi menor, op.50, Nº1

Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3

Artur Rubinstein, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

András Schiff, piano

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en re menor, op.34

Nina Gade, piano

07.00

Momentos musicales

Jean-Philippe Rameau

Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Oscar Shumsky, violín

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai



Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano



09.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt

La Campanella

Daniil Trifonov, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

Moritz Moszkowski

Danzas españolas para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

10.00

John Blackwood McEwen

Cuarteto para cuerdas Nº6

Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)

Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

11.00

Ludwig van Beethoven

Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer

Anner Bylsma, chelo

Lambert Orkis, piano

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Francisco Tárrega

Piezas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 6 de Tchaikovsky

13.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / David Zinman

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593

Anna Mauthner, viola

Cuarteto Tátrai

14.00

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Ysaÿe

15.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga para clave en re menor, BWV 903a

András Schiff, piano

16.00

La Consigna

Franz von Suppé

Obertura de Caballería ligera

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Manuel de Falla

Suite popular española (arreglo violín y piano)

Cho-Liang Lin, violín

Sandra Rivers, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata en trío en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

17.00

En Modo Popular

Anónimo (s. XIII)

“Santa Maria, strela do dia” y “Tod’ome deve dar loor”, de las Cantigas de Santa María

Camerata Mediterránea / Joel Cohen

John Munday

Variaciones sobre la canción popular “Vete de mi ventana”

Zsuzsa Pertis, clave

Luis de Narváez

Diferencias sobre la canción popular “Guárdame las vacas”

Lex Eisenhardt, vihuela de mano

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Cleveland

Luis Gianneo

Obertura para una comedia infantil, para vientos y percusión (1937)

Miembros de la Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

18.00

Clásicos a la Carta

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Praga / Emmanuel Villaume

Francesco Cilea

"E la solita storia del pastore" (Lamento de Federico) de la ópera L'arlesiana

José Cura, tenor

Orquesta Philarmonia / José Cura

Ludwig van Beethoven

Adelaida, op.46

Ian Bostridge, tenor

Richard Burnett, piano

Giuseppe Verdi

Obertura de Rey por un día

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

19.00

Música de Salón

Augusto Sebastiani

Elaboración sobre la cadencia de arpa de la ópera ‘Lucia di Lammermoor’ y Variaciones sobre la canción napolitana ‘Fenesta che lucivi’

Marcela Méndez, arpa

Hugo Wolf

Despedida del marino, La noche. Alegría de amor y En la distancia (tercera versión), canciones

Stephan Genz, barítono

Rober Vignoles

José Palomino

Quinteto para piano, dos violines, viola y bajo

Ensamble Barroco Amazonas

Luzzascho Luzzaschi

Corazón mío, oh, no languidezcas, madrigal

Ludovico Agostini

Oh amarguísima dulzura, madrigal

Luzzascho Luzzaschi

Muy bien puede, madrigal

Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos

Ensamble Doulce Mémoire / Denis Raisin Dadre

20.00

Momentos Musicales