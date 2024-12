Programación Fin de Semana

SÁBADO 30-11-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson

Three plus one

Post no bills

Hobo flats

Karin Krog y la Bergen Big Band

Don’t just sing

Lament

Jubilee

Poogie Bell Band

Breezeword

Adolescence

Benny Goodman

Say it isn’t so

Somebody loves me

Diane Schuur

Easy to love

Please send me someone to love

I can’t believe that you’re in love with me

01.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré

Madrigal a cuatro voces, op.35

Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00

Momentos Musicales

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin

Doce estudios, op.25

Jan Lisiecki, piano

08.00

Franz Liszt

Dos piezas para violín y piano: Epithalam y Elegía Nº2

András Kiss, violín

István Lantos, piano

Jean-Philippe Rameau

Final del tercer acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271

Mitsuko Uchida, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

09.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Bertrand Chamayou, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

10.00

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Claude Debussy

Suite bergamasque

Claude Helffer, piano

11.00



Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Mateo Flecha

Negrilla

Capella Reial de Catalunya y ensamble Hespèrion XXI / Jordi Savall

12.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Beatrice Rana, piano

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Matthew Locke

Música incidental para La tempestad

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Tomas Tichauer

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Bedřich Smetana

“Polca”, de La novia vendida

Orquesta Sinfónica de Praga / Jiří Bělohlávek

Maurice Ravel

“Forlana”, de Le tombeau de Couperin

Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky

“Danza rusa”, del ballet Petrushka

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

“Danzas de las sacerdotisas de Dagón”, de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Anónimo italiano (s.XIV)

Comienzo de alegría, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

John Adams

“Judah to Ocean”, del Libro de presuntas danzas de John

Cuarteto Kronos

Josef Strauss

Sin preocupaciones, op.271, polca rápida

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Grabado en vivo durante el Concierto de Año Nuevo de 1987

Héctor Berlioz

“Fiesta en casa de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

Julián Aguirre

Huella, op.49, para piano

Alfredo Corral, piano

Mikail Ippolitov-Ivanov

“Lezghinka”, de Bosquejos caucásicos. Suite N°2, op.43, "Iveria"

Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Edvard Grieg

Slat, op.72, N°14

Einar Steen Nøkleberg, piano

Wolfgang AmdeusMozart

“Minué” del Cuarteto en La mayor para flauta y cuerdas, K.298

Carol Wincenc, flauta

Cuarteto Emerson

Manuel de Falla

“Danza N°2”, de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 01-12-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91

Gabriele Preiser, contralto;

Ulrich Koch, viola;

Sachito Nakamura, piano

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº27 en mi menor, op.41 Nº2

Mazurca para piano Nº30 en mi menor, op.50, Nº1

Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3

Artur Rubinstein, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

András Schiff, piano

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en re menor, op.34

Nina Gade, piano

07.00

Momentos musicales

Baldassare Galuppi

La scusa, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Clara Schumann

Tardes musicales, op.6

Yoshiko Iwai, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y orquesta en La mayor, D.438

Jean-Jacques Kantorow, violín

Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

08.00

Matthew Locke

Música para los sacabuches y cornetas de Su Majestad

Ensamble de Metales de Malmö

Joseph Haydn

Cuarteto Nº59 en Sol menor, op.74, Nº3, Hob.III:74, "Cuarteto del jinete"

Cuarteto Tátrai

Luis de Narváez

La canción del emperador

Ernesto Bitetti, guitarra

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00



Erwin Schulhoff (compositor checo, 1894 – 1942)

Hot sonata

Leo van Oostrom, saxo

Gerard Bouwhuis, piano

Christoph Willibald Gluck

“Che puro ciel” y “Che farò senza Euridice” de la ópera Orfeo y Euridice

Lívia Budai-Batki, mezzosoprano

Orquesta Estatal de Hungría / Tamás Pal

Peter Erasmus Lange-Müller

Trío en fa menor, op.54

Tre Musici

Amadeo Vives

Fandango de la zarzuela Doña Francisquita

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de España / Igor Markevitch

10.00



Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1

Bela Banfalvi, violín

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

11.00

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zürich

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

George Frideric Handel

Concerto grosso en Re mayor para dos violines, dos cornos y orquesta de cuerdas y bajo continuo

Zdeněk y Bedřich Tylsar, cornos

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pešek

Carlos Guastavino

Selección de canciones

Graciela Oddone, soprano

Carlos Groisman, guitarra

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Sinfonía Nº 3 ‘El Poema Divino’ de Scriabin

13.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

14.00

Jean Baptiste Stuck

Heráclito y Demócrito

Jennifer Smith, soprano;

Thierry Felix, barítono

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals del primer acto de El lago de los cisnes

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

15.00

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIa:1

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marcel Larrieu, flauta;

Wieland Kuijken, clave

16.00

La Consigna

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Guillaume Dumanoir

Suite para orquesta en Fa mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Bedrich Smetana

“El Moldava”, poema sinfónico n°2 del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

17.00

En Modo Popular

Ludwig van Beethoven

“Presto alla tedesca”, primer movimiento de la Sonata para piano N°25 en Sol mayor, op.79

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

“Alla danza tedesca”, cuarto movimiento del Cuarteto N°13 en Si bemol mayor, op.130

Cuarteto Ébène

Amy Beach

Sinfonía en mi menor, op.32, Gaélica (1894)

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

18.00

Clásicos a la Carta

Hector Berlioz

Haroldo en Italia, op.16

Gérard Caussé, viola

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

Alexander Mosolov

La fundición de acero, op.19

Orquesta Real del Concertgebouw / Riccardo Chailly

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.9, Nº2

Maria João Pires, piano

19.00

Música de Salón

Luigi Rossi

Lamento de la reina de Suecia

Anne-Sofie von Otter, mezzosoprano

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Wenzeslaus Matiegka

Nocturno, para flauta, viola y guitarra

Trío Matiegka

Charles Valentin Alkan

Canción de la loca a orillas del mar

Ronald Smith, piano

Enrique Granados

El majo tímido, El majo discreto y El tra la la y el punteado

Teresa Berganza, mezzosoprano

Juan Antonio Álvarez Requejo

20.00

Momentos Musicales