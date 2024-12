Programación Fin de Semana

SÁBADO 28-12-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Hank Mobley

Bouncing with bud

52nd Street Theme

Carmen Lundy

So amazing

Rest in peace

Lonesome blue butterfly

Mathias Heise Quadrillion

Carsten Kalder

Marcus Ford

Waltz for Debbie

Someone to watch over me

What a wonderful world

Ella Fitzgerald y Oscar Peterson

Mean to me

Midnight sun

How long has this been going on?

01.00

La Trasnoche Clásica

Georges Bizet

Cantos del Rin

Julia Severus, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Joseph Haydn

Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Thomas Campion

Aun siendo tú joven y yo viejo

Ven, dichoso día

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano, op.6

Alfredo Corral, piano

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36.

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.25

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Louis Spohr

Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31

Ensamble Viena-Berlín

William Sterndale Bennett

Sonata para piano en La bemol mayor, op.46 "La doncella de Orleans"

Ian Hobson, piano

07.00

Momentos Musicales

Muzio Clementi

Obertura Nº2 en Re mayor

Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en do menor, Hoboken 16, Nº20

Emanuel Ax, piano

Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)

Dos miniaturas para orquesta: “La cascada” y “La peineta”

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit



08.00

Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, Catálogo Bach 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

09.00

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Johan Kvandal

Poema para violín y piano, op.66

Frantisek Veselka, violín

Milena Dratvová, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

10.00

André Caplet

“Cuento fantástico”, para arpa y cuarteto de cuerdas.

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Michael Haydn

Sinfonía Nº21 en Re mayor, catálogo Perger 42

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

11.00

Eduard Napravnik (compositor y director ruso, 1839-1916)

Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº4 en do menor, op.18, Nº4

Cuarteto Alban Berg

12.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Cuatro canciones populares de mi país

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Ida Haendel

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Mikis Theodorakis

Tres piezas del ballet Carnaval (“Danza de los hombres”, “Danza de las muchachas” y “Danza del amor”)

Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit

John Farmer

Pavana

Thomas Simpson

Courantes I y II, Alemande y Gallarda

Robert Johnson

Danza del sátiro

The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Liszt

Tarantela de bravura, basada en la tarantela de La muda de Portici, de Auber

Earl Wild, piano

Max Reger

Suite de ballet, op.130

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Horst Stein

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 29-12-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Nicola Porpora

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor

Joseph Crouch, chelo

The English Concert / Harry Ticket

Francis Poulenc

Banalidades

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trío Grieg

George Frideric Handel

Sonata a 5 en Si bemol Mayor, HWV 288

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert

Sinfonía en Re mayor, D.708a (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Nicolaus Bruhns

Jauchzet dem Herren alle Welt, Salmo C

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlmair

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9

Dúo Tal & Groethuysen, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Peter Rösel, piano

Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt

07.00

Momentos musicales

Johan Peter Emilius Hartmann

Piezas de carácter para orquesta de cuerda, op.81

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Robert Schumann

Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº27 en Re mayor, op.20, Nº4, Hob.III:34

Cuarteto Tátrai

08.00

Antonio Vivaldi

Cessate omai cessate, R.684

Klára Takács, contralto

Orquesta Estatal de Hungría / Ferenc Szekeres

Henri Jérôme Bertini (compositor y pianista francés, 1798-1876)

Gran sexteto para piano, dos violines, viola, chelo y contrabajo Nº3 en Mi mayor, op.90

Gerhard Miesen y Laurentius Bonitz, violines

Bertram Banz, viola

Eric Plumettaz, chelo

Ichiro Noda, contrabajo

Hiroko Maruko, piano

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

João Guimarães (compositor brasileño, 1908-1967)

Sonidos de campanas

Pepe Romero, guitarra

09.00



Josef Mysliveček

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvořá k / Libor Pešek

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Richard Wagner

Marcha imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

10.00



Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº1 en re menor, op.28

Alexis Weissenberg, piano

Giovanni Benedetto Platti

Concierto para oboe y orquesta en sol menor

Xenia Löffler, oboe

Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

Ludwig van Beethoven

Trío Nº10, op.44, "Variaciones sobre un tema original"

Trío Beaux Arts

11.00

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico

Orquesta de Ulster / Bryden Thomson

Carl Heinrich Graun (compositor alemán, 1704-1759)

"Del mio destin tiranno" de la ópera Moctezuma

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Johannes Brahms

Variaciones para dos pianos sobre un tema de Haydn, op.56

Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante para flauta y orquesta en Re mayor, K.315

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Barbero de Sevilla de Puccini

13.00

Momentos Musicales

15.00

Especial: entrevista al bajo Nahuel Di Pierro por Santiago Giordano y Boris

17.00

En Modo Popular

Marc-Antoine Charpentier

Misa de Medianoche sobre melodías de villancicos

Camerata Boston / Joel Cohen

Súljan Tsintsadze

Cinco piezas sobre temas folklóricos georgianos

Suren Bagratuni, chelo

Jenru Sun, piano

Witold Lutosławski

Selección de los Veinte villancicos navideños polacos

Olga Pasichnyk, soprano

Coro de la Radio Nacional de Polonia

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Antoni Witt

18.00

Complemento musical

19.00

Música de Salón

Anónimo (Cozens Lute Book)

Mell Syms, John ven a besarme ahora, Preludio Nº6 y Pavana

Anthony Rooley, laúd

Joseph Haydn

La canción del marinero, Satisfacción y Fidelidad, canzonettas inglesas

Adrienne Csenery, soprano

Malcolm Bilson, fortepiano

Asger Hamerik

Quinteto en do menor para piano y cuerdas, op.6

Søren Elbæk y Johannes Søe Hansen, violines

Astrid Christensen, viola

Troels Hermansen, chelo

Morten Mogensen, piano

Franz Xaver Gruber

Noche de paz

Katheleen Battle, soprano

Christopher Parkening, guitarra

20.00

Momentos Musicales