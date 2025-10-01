Programación Jueves 2 de Octubre

Jueves 02-09-2025
00.00
Trasnoche Jazz
Jimmy Smith y Wes Montgomery
Milestones
‘Round midnight
Cindy Blackman
Mudee ya
Dagmar’s Collective
Almost in love
Doralice
00.30
La Trasnoche Clásica
Dmitri Shostakovich
Preludio y fuga para piano Nº4 en mi menor, op.87
Tatiana Nikolayeva, piano
Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1 (RV 324)
Pina Carmirelli, violín
I Musici
Sergei Rachmaninov
Cinco études tableaux op.33 y op.39 orquestados por Ottorino Respighi
Orquesta Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda
Jacques Ibert
Concertino da camera para saxo alto y y once instrumentos
Daniel Gremelle, saxo alto
Erwartung Ensemble
Frédéric Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22
Artur Rubinstein, piano
Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium
Edvard Grieg
Suite lírica, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Béla Bartók
Para niños, vol.3
Zoltán Kocsis, piano
Vincent D'Indy
Cuarteto Nº1 en Re mayor
Cuarteto Chilingirian
Georg Philipp Telemann
Música para la mesa, 2ª parte. Concierto para flauta traversa, violín, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Collegium Aureum
Jean Sibelius
Siete canciones para voz y piano, op.13
Jorma Hynninen, barítono,
Ralf Gothhóni, piano
Carl Maria von Weber
Pieza de concierto para piano y orquesta en fa menor, op.79
Peter Rösel, piano
Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt
Cécile Chaminade
Aire para bailar, op.164
Toccata para piano, op.39
Vals arabesque para piano, op.98, Nº4
Eric Parkin, piano
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
Clara Schumann
Tres romances para piano, op.11
Yoshiko Iwai, piano
06.00
Y la mañana va
Edvard Grieg
Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para chelo y cuerdas en La mayor
Nicolas Alstaedt, chelo
Ensamble “Arcangelo” / Jonathan Cohen
Joseph Haydn
Variaciones en fa menor, Hoboken 17, Nº6
Jean-Efflam Bavouzet, piano
John Ireland
Ocho canciones, para coro solista
The Carice Singers / George Parris
07.00
Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº7 en Do mayor, K.309
Mitsuko Uchida, piano
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2 para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor
Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas
Anneke Boeke, flauta dulce
Cseperke Falvay, chelo
Miklós Spányi, clave
Vincent D'Indy
Sol matinal, op.87
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine
08.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº4 en Do mayor, Deutsch 46
Cuarteto Melos
Charles Tomlinson Griffes
Tres cuadros sinfónicos para piano: El lago al atardecer, El valle de los sueños y Vientos nocturnos
Garah Landes, piano
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en do menor
June Anderson, soprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
09.00
Max Bruch
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino
Joaquín Turina
“Círculo”, fantasía para violín, chelo y piano
Trío Bekova
10.00
Jan Novak (compositor checo, 1921-1984)
Variaciones sobre un tema de Bohuslav Martinu
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Marek Sedivy
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83
Boris Berman, piano
Arthur Somervell (compositor y pedagogo inglés, 1863-1937)
Quinteto con clarinete en Sol mayor
Thea King, clarinete
Cuarteto Aeolian
11.00
Los Caminos del Barroco
João Lorenço Rebelo
“Laudate Domine” (“Alabad al Señor”) de los Salmos de las Vísperas
Ensamble Las Huelgas / Paul van Nevel
Filipo da Madre de Deus
Antonya, Flaciquia, Gasipá,villancico de negro
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Manuel Rodrigues Coelho
Tiento del tercer tono natural
Radosław Marzec, órgano
João de Sousa Carvalho
Antífona “Su mano izquierda está debajo de mi cabeza” y Salmo “Alabad, hijos, al Señor, de las Vísperas de Nuestra Señora
Kumi Arata, soprano
Los Pajes y los Cantores de la Capilla
Maestría del Centro de Música Barroca de Versalles / Olivier Schneebeli
Gaetano Maria Schiassi
Concierto en Re mayor a cinco partes, para flauta, dos violines, viola y continuo
Márcio Páscoa, flauta
Ensamble Barroco Amazonas / Márcio Páscoa
12.00
El Clásico del Mediodía
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Cuarteto N°5 en Do mayor, op.29, “Serenata” (1910)
Cuarteto Fresk
Ricardo Castro (1864-1907)
Concierto para chelo y orquesta en do menor (1902)
Vladimir Sagaydo, chelo
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí José Miramontes Zapata
Grabado en vivo en el Teatro de la Paz, San Luis Potosí, México, en enero de 2014
Ricardo Castro
Selección de las Ocho improvisaciones, op.29
Silvia Navarrete, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Pieter van Maldere
Sinfonía con viola obligada en La mayor
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
Engelbert Humperdinck (1854-1921)
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto Diogenes
Franciszek Lessel (compositor polaco, 1780-1838)
Sonata para piano en Fa mayor, op.2, N°2
Marcin Łukaszewski, piano
19.00
Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.7, Nº1
Simon Standage, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
Alexander Alyabiev (1787-1851)
Trío en la menor
Trío Borodin
Ottorino Respighi
Fuentes de Roma
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
20.00
La Gran Aldea (Brasil)
Alberto Nepomuceno
Serie Brasilera
Orquestra Sinfónica Brasileña / Souza Lima
Alberto Nepomuceno
Sonata para piano en fa menor, op.9
Maria Inês Guimarães, piano
Alberto Nepomuceno
Dos canciones
André Vidal, tenor
Gisele Pires Mota, piano
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano N°1 en La mayor, op.13
Jan Tomasow, violín
Manfred Holeček, piano
Arnold Schoenberg
“Canción de la Paloma del Bosque”, de Gurrelieder
Noemí Souza, mezzosoprano
Orquesta Estable del Teatro Colón / Horst Stein
Grabación del estreno sudamericano, Teatro Colón, 14 de noviembre de 1964
Rodolfo Arizaga
Bailable real de la impaciencia. Divertimento escénico según la pieza homónima italiana del siglo XVII (1948)
Miembros del Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino