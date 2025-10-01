PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

01/10/2025

Programación Jueves 2 de Octubre

Jueves 02-09-2025

00.00
Trasnoche Jazz

Jimmy Smith y Wes Montgomery
Milestones
‘Round midnight

Cindy Blackman
Mudee ya

Dagmar’s Collective
Almost in love
Doralice

00.30
La Trasnoche Clásica

Dmitri Shostakovich
Preludio y fuga para piano Nº4 en mi menor, op.87
Tatiana Nikolayeva, piano

Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1 (RV 324)
Pina Carmirelli, violín
I Musici

Sergei Rachmaninov
Cinco études tableaux op.33 y op.39 orquestados por Ottorino Respighi
Orquesta Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Jacques Ibert
Concertino da camera para saxo alto y y once instrumentos
Daniel Gremelle, saxo alto
Erwartung Ensemble

Frédéric Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22
Artur Rubinstein, piano

Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium

Edvard Grieg
Suite lírica, op.54
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Béla Bartók
Para niños, vol.3
Zoltán Kocsis, piano

Vincent D'Indy
Cuarteto Nº1 en Re mayor
Cuarteto Chilingirian

Georg Philipp Telemann
Música para la mesa, 2ª parte. Concierto para flauta traversa, violín, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Collegium Aureum

Jean Sibelius
Siete canciones para voz y piano, op.13
Jorma Hynninen, barítono,
Ralf Gothhóni, piano

Carl Maria von Weber
Pieza de concierto para piano y orquesta en fa menor, op.79
Peter Rösel, piano
Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt

Cécile Chaminade
Aire para bailar, op.164
Toccata para piano, op.39
Vals arabesque para piano, op.98, Nº4
Eric Parkin, piano

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano

Clara Schumann
Tres romances para piano, op.11
Yoshiko Iwai, piano

06.00
Y la mañana va

Edvard Grieg
Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para chelo y cuerdas en La mayor
Nicolas Alstaedt, chelo
Ensamble “Arcangelo” / Jonathan Cohen

Joseph Haydn
Variaciones en fa menor, Hoboken 17, Nº6
Jean-Efflam Bavouzet, piano

John Ireland
Ocho canciones, para coro solista
The Carice Singers / George Parris

07.00

Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº7 en Do mayor, K.309
Mitsuko Uchida, piano

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2 para dos flautas, flauta dulce y bajo continuo en re menor
Pál Németh y Kornelia Gaspar, flautas
Anneke Boeke, flauta dulce
Cseperke Falvay, chelo
Miklós Spányi, clave

Vincent D'Indy
Sol matinal, op.87
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

08.00

Franz Schubert
Cuarteto Nº4 en Do mayor, Deutsch 46
Cuarteto Melos

Charles Tomlinson Griffes
Tres cuadros sinfónicos para piano: El lago al atardecer, El valle de los sueños y Vientos nocturnos
Garah Landes, piano

Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en do menor
June Anderson, soprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00

Max Bruch
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino

Joaquín Turina
“Círculo”, fantasía para violín, chelo y piano
Trío Bekova

10.00

Jan Novak (compositor checo, 1921-1984)
Variaciones sobre un tema de Bohuslav Martinu
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Marek Sedivy

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83
Boris Berman, piano

Arthur Somervell (compositor y pedagogo inglés, 1863-1937)
Quinteto con clarinete en Sol mayor
Thea King, clarinete
Cuarteto Aeolian

11.00
Los Caminos del Barroco

João Lorenço Rebelo
“Laudate Domine” (“Alabad al Señor”) de los Salmos de las Vísperas
Ensamble Las Huelgas / Paul van Nevel

Filipo da Madre de Deus
Antonya, Flaciquia, Gasipá,villancico de negro
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Manuel Rodrigues Coelho
Tiento del tercer tono natural
Radosław Marzec, órgano

João de Sousa Carvalho
Antífona “Su mano izquierda está debajo de mi cabeza” y Salmo “Alabad, hijos, al Señor, de las Vísperas de Nuestra Señora
Kumi Arata, soprano
Los Pajes y los Cantores de la Capilla
Maestría del Centro de Música Barroca de Versalles / Olivier Schneebeli

Gaetano Maria Schiassi
Concierto en Re mayor a cinco partes, para flauta, dos violines, viola y continuo
Márcio Páscoa, flauta
Ensamble Barroco Amazonas / Márcio Páscoa

12.00
El Clásico del Mediodía

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Cuarteto N°5 en Do mayor, op.29, “Serenata” (1910)
Cuarteto Fresk

Ricardo Castro (1864-1907)
Concierto para chelo y orquesta en do menor (1902)
Vladimir Sagaydo, chelo
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí José Miramontes Zapata
Grabado en vivo en el Teatro de la Paz, San Luis Potosí, México, en enero de 2014

Ricardo Castro
Selección de las Ocho improvisaciones, op.29
Silvia Navarrete, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Pieter van Maldere
Sinfonía con viola obligada en La mayor
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Engelbert Humperdinck (1854-1921)
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto Diogenes

Franciszek Lessel (compositor polaco, 1780-1838)
Sonata para piano en Fa mayor, op.2, N°2
Marcin Łukaszewski, piano

19.00

Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.7, Nº1
Simon Standage, violín
Europa Galante / Fabio Biondi

Alexander Alyabiev (1787-1851)
Trío en la menor
Trío Borodin

Ottorino Respighi
Fuentes de Roma
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

20.00
La Gran Aldea (Brasil)

Alberto Nepomuceno
Serie Brasilera
Orquestra Sinfónica Brasileña / Souza Lima

Alberto Nepomuceno
Sonata para piano en fa menor, op.9
Maria Inês Guimarães, piano

Alberto Nepomuceno
Dos canciones
André Vidal, tenor
Gisele Pires Mota, piano

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano N°1 en La mayor, op.13
Jan Tomasow, violín
Manfred Holeček, piano

Arnold Schoenberg
“Canción de la Paloma del Bosque”, de Gurrelieder
Noemí Souza, mezzosoprano
Orquesta Estable del Teatro Colón / Horst Stein
Grabación del estreno sudamericano, Teatro Colón, 14 de noviembre de 1964

Rodolfo Arizaga
Bailable real de la impaciencia. Divertimento escénico según la pieza homónima italiana del siglo XVII (1948)
Miembros del Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino