Programación Martes 31 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Eddie Henderson

Flight path

Shuffle and deal

Michal Urbaniak

The other side

Chie Ayado

What a difference a day made

I can’t stop loving you

00.30

La Trasnoche Clásica

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13

Augustin Dumay, violín;

Maria João Pires, piano

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en mi menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta;

Ian brown, piano

Heinrich Schütz

O Jesu, nomen dulce, SWV 308

Andreas Scholl, contratenor;

Karl-Ernst Schröder, laud

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº4 en Mi mayor

Cuarteto Melos

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Nelson Freire, piano

Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Riccardo Chailly

Wolfgang Amadeus Mozart

Seis danzas alemanas para orquesta, K.571

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín;

Einar Röttingen, piano

John Jenkins

Fantasía-suite en Do mayor

Fantasía-suite en la menor

The Parley of instruments / Peter Holman

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Moritz Moszkowski

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Sébastien de Brossard

Canticum Secundum

Isabelle Desrochers, soprano;

Frédéric Desenclos, órgano

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Ian Hobson, piano

06.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Richard Strauss

Dos piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Nicholas Charles Bochsa (artista y compositor francés, que vivió entre 1789 y 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari



07.00

Carl Michael Ziehrer

Noctámbulos, vals op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Robert Schumann, op.9

Gerhard Oppitz, piano

Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Edward Elgar

Suspiros, op.70

Sinfonieta de Bournemouth / George Hurst

08.00



Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schmalfuss, piano

Alexander Zemlinsky

Cuatro canciones sobre poemas de Maurice Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Marin Marais

Sonata “a la Maresiana” para viola y bajo continuo

Ensamble “Le Spectre de la Rose”

09.00

Edouard Lalo

Trío Nº3 en la menor, op.26

Trío Parnassus

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

10.00

Ernst John Moeran

Cuarteto para cuerdas en la menor

Cuarteto de cuerdas de Melbourne

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor, op.4, Nº3

Aldo Antognazzi, piano

Bohuslav Martinu

Concierto rapsódico para viola y orquesta

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Coro inicial del Magnificat, BWV 243

Coro del Concert d'Astrée

Concert d'Astrée / Emmanuelle Haïm

Johann Sebastian Bach

“Ricercar a tres”, de la Ofrenda musical, BWV 1079

Mario Videla, fortepiano

Johann Sebastian Bach

Segundo movimiento del Concierto para dos violines y cuerdas en re menor, BWV 1043

Sigiswald Kuijken y Lucy van Dael, violín

La Petite Bande / Sigiswald Kwijken

Johann Sebastian Bach

“Erbarme dich”, de la Pasión según san Mateo, BWV 244

René Jacobs, contratenor

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Johann Sebastian Bach

“Fuga”, de la Toccata, adagio y fuga en Do mayor para órgano, BWV 546

Edward Power Biggs, órgano

Johann Sebastian Bach

“Sarabanda”, de la Suite para chelo solo Nº5 en do menor, BWV 1011

Anner Bylsma, chelo

Johann Sebastian Bach

“Variación Nº25”, de las Variaciones Goldberg, BWV 988

Gustav Leonhardt, clave

Johann Sebastian Bach

“Coro inicial”, del Oratorio de Navidad, BWV 988

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Hector Berlioz

Sinfonía fantástica, op.14, "Episodios de la vida de un artista"

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor para piano. D.959

Radu Lupu, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Semiramide (1923)

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Programación especial de música