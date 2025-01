Programación Miércoles 1 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Joris Teepe

Homeland

Windswept

Jef Neve

Remorse

Sylvia Brooks

Catch 22

Your heart is black as night

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

András Schiff, piano

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, soprano

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto Budapest

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op.31, Nº3, "La cacería"

Robert Riefling, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Jacques Chambon, oboe;

Bernard Gabel, trompeta

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

06.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor

Cuarteto Diógenes

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Domenico Cimarosa

Cuatro sonatas para teclado: en Si bemol mayor, en do menor, en La mayor y en Do mayor

Victor Sangiorgio, piano

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates

07.00



Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Muzio Clementi

Sonata para piano en La bemol mayor

Federico Wiman, piano

Florian Leopold Gassmann

Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo

Solistas Barrocos de Alemania

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35

Camerata Bariloche / Elias Khayat

08.00



Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Wilhelm Kempff, piano

Johann Adolf Hasse

“Chori angelici laetantes”, motete en Do mayor

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

09.00



Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Léon Boëllmann (compositor francés, 1862-1897)

Sonata para chelo y piano en la menor, op.40

Marina Tarasova chelo

Ivan Sokolov piano



10.00



Amilcare Ponchielli

Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)

Variaciones sobre un aire ruso y Nocturno

Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert

Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovsek, contralto

Jerry Hadley, tenor

Coro de la Opera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº4 del Oratorio de Navidad, BWV248

Sunhae Im, soprano

Petra Noskaiová, contralto

Stephan Scherpe, tenor

Jan Van der Crabben, bajo

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Georg Philipp Telemann

Cantata “Alabad al Señor todos sus rebaños”, TWV 1:1061

Collegium Vocale del Coro Bach de Siegen

Ensemble de Trompetas Friedmann Immer

Orquesta Barroca Hannoversche Hófskapelle / Ulrich Stötzel

Christoph Graupner

Dos coros de la Cantata “Cuán pronto has sufrido”, GWV 1109/14

Vocal Ensemble Ex Tempore

Mannheimer Hofkapelle / Florian Heyerick

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica de la NHK / Tadaaki Otaka

Johannes Brahms

Qué encantadora eres, reina mía, op.32, Nº9

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº2 en do menor, op.29 (1901)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Jean Sibelius

Dos canciones, op.35 (“Jubal” y “En una terraza junto al mar”)

Elisabeth Söderstrom, soprano

Vladimir Ashkenazy, piano

Tom Krause, barítono

Irwin Gage, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea (Italia))

Giulio Caccini

Selección del primer acto de la ópera L’Euridice

Scherzi Musicali / Nicholas Achten

Ferrucio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

Luigi Cherubini

Obertura de la ópera Elisa, o El viaje a los glaciares del Monte San Bernardo

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta N°5 en Mi bemol mayor, op.73, “Emperador”

Hélène Grimaud, piano



Mieczysław Weinberg

Trío para cuerdas, op.48

Trío Lírico

22.00



Jean-Philippe Rameau

Las fiestas de Hebe, suite

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Frédéric Chopin

Polonesa op.26, N°1 en do sostenido menor 07.03

Polonesa op.26, N°2 en mi bemol menor 07.23

Polonesa op.40, N°1 en La mayor 05.06

Rafał Blechacz, piano

23.00

Industria Nacional

Luis Rafael Sammartino

Impromptu para piano en do menor

Valentín Surif, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Gianneo

Zoltán Kodály

Danzas Marossék

Orquesta Juvenil de Radio Nacional / Washington Castro

Grabación del concierto ofrecido en la Facultad de Derecho el 18 de noviembre de 1971