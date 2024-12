Programación Miércoles 11 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Enrique “Mono” Villegas

Night in Tunisia

Black beauty

Rosetta

David Becker

Café con leche

Racing through the Andes

José James

Just squeeze me

Gee baby, ain’t i good to you

00.30

La Trasnoche Clásica

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Melos

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2

Truls Mörk, chelo

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Louise Farrenc

Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45

Helen Keen, flauta;

Naomi Butterworh, chelo;

Diana Ambache, piano

Gaetano Donizetti

Il barcaiolo (edición de Raffaele Mingardo), de Nuits d'été à Pausilippe

Ah! rammenta, o bella Irene (edición de Raffaele Mingardo)

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Re mayor, op.14, "Gran solo"

Marc Teicholz, guitarra

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº3: La imperial

Musica ad Rhenum

06.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Obertura para un Festival Académico, op.80

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1035

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovchin

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor, Ryom 532

Dorina Frati y Ugo Orlandi, mandolinas

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

07.00

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº2 en do menor (versión orquestal de Franz Doppler)

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Louis Moreau Gottschalk

Dos miniaturas para piano: La manzanilla y El banjo

Philip Martin, piano

Jean Baptiste Senaillé (compositor y violinista francés, 1687-1730)

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

08.00



Giacomo Meyerbeer

Suite del ballet "Los Patinadores"

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Franz Berwald

Trío Nº3 en re menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

William Walton

Cuatro canciones sobre textos de Edith Sitwell: “Dafne”, “Entre las cortinas doradas”, “Noche española” y “El viejo señor Faulk”

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Alberto Ginastera

Sonata para chelo y piano, op.49

Atsushi Hashimoto, chelo

Takuya Uchikado, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº1 en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"

Orquesta de Cámara Orpheus

10.00

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9, para piano a cuatro manos

Dúo Tal & Groethuysen

George Frideric Handel

Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, clave

Thomas Demenga, chelo

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen

11.00

Los Caminos del Barroco

Louis de Caix d'Hervelois

Libro N°1 de piezas para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Monsieur de Sainte-Colombe

"Les Pleurs" (“El llanto”)

“Le retour" (“El regreso”)

Jordi Savall y Christophe Coin, violas da gamba

Le Sieur de Machy

Suite N°4 para viola da gamba

Eric Miller, viola da gamba

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Liszt

Sinfonía Dante, S.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Alexander Borodin

Cuarteto N°2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Jean Sibelius

En saga, op.9, poema sinfónico (versión revisada de 1902)

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Jean SIbelius

“Canción del bosque”, de Cinco bosquejos para piano, op.114 (1929)

Annet Serwaday, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johan Svendsen

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

Carl Heinrich Graun

"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216

Ray Chen, violín

Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein / Christoph Eschenbach

Ernesto Lecuona

Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando

Pierre Solot, piano

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Antonio Vivaldi

Concierto para cuerdas y continuo en Sol mayor, R.151, "Alla rustica"

La Serenissima / Adrian Chandler

20.00

La Gran Aldea (Hungría)

Joseph Joachim

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.3

Suyoen Kim, violín

Orquesta Estatal de Weimar / Michael Halász

Erno von Dohnanyi

Selección del tercer acto de la ópera El tenor

Mária Farkasréti, soprano

Adrienn Miksch, soprano

Szolt Haja, barítono

László Szvétek, bajo

Orquesta de la Ópera de Hungría / Gergely Vajda

Franz Liszt

Romance olvidado, S.527

Jenö Jandó, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional