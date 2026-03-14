PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/03/2026

Programación Sábado14 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano en mi menor, op.108
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº19 en sol menor, op.49, Nº1
Emil Gilels, piano

Francisco Tárrega
Cinco preludios para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra

Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Melos

Domenico Scarlatti
Sonata para teclado en Si bemol mayor
María Tipo, piano

Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Mi bemol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Peter von Winter
Concierto para fagot y orquesta en do menor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Jean Sibelius
En Saga, poema sinfónico op.9
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt
Polonesa melancólica en do menor
Leslie Howard, piano

Marc-Antoine Charpentier
Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484
Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"
Cuarteto Amadeus

Benjamín Britten
Sinfonía simple, op.4
Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Tommaso Albinoni
Sinfonía para cuerdas en Sol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn
Rondo caprichoso para piano en Mi mayor, op.14
Murray Perahia, piano

Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Johann Sebastian Bach
Concierto Nº1 para tres claves y orquesta en re menor, BWV 1063
Zoltán Kocsis, piano
Sándor Falvai, piano
András Schiff, piano

Hector Berlioz
Romeo y Julieta, op.17: "Escena de amor"
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Bohuslav Martinu
Sexteto de cuerdas
Academy Chamber Ensamble

Franz Schubert
Sonata para piano en Do mayor, D.840 (inconclusa)
Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi
In turbato mare irato, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº32 en Si bemol mayor, K.454
Arthur Grumiaux, violín
Walter Klein, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Frédéric Chopin
Polonesa para piano en fa menor, op.44
Maurizio Pollini, piano

07.00
Momentos Musicales

Karl Goldmark
Sakuntala, obertura op.13
Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave

Heitor Villa-Lobos
Tres danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano

Frederic Lamónd
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

8.00

Ferdinando Carulli
Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoyá, guitarra
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano

Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)
Divertimento para cuarteto de fagotes
Cuarteto The Nuts

9.00

Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia

Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

10.00

Leos Janácek
Suite para orquesta de cuerdas
Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky
Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Ensamble Viena-Berlín

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90

Florent Schmitt
Piezas románticas para piano, op.42
Pascál Le Corre , piano

Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Cathy Berberian (mezzosoprano)

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
Benbenuto Cellini de Hector Berlioz

19.00
Música para Bailar

Anónimo (s.XIII)
Primera estampida real
Hespèrion XXI con Jordi Savall

Maurice Ravel
Segundo Vals noble y sentimentale
Chamanyou

Edvard Grieg
Danza noruega N°3
Peter Sakari y la Sinfónica de Islandia

Gaspar Sanz
Paradetas
Rolf Lislevand, Eduardo Eguez y percusión

Ludvig van Beethoven
Minué en Sol mayor
I Musici

John Hartmann
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov y Alexander Markovich, piano:

Silvestro Ganassi
Danza baja La Brosse
Le Concert Brisé con William (donyuá) Dongois

Zoltan Kodály
Danzas de Marosszék
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Piotr Ilich Chaikovsky
“Farándola” de La bella durmiente
Pleltnev y la Nacional de Rusia

Leopold Weiss
Allemande
Michel Cardin

Henry Purcell
Minué, Hornpipe y Bourée
François Lazarevitch con Les Musiciens de Saint Julien

Carlos Salzedo
Rumba
Sarah Schuster Ericsson

Yuzo Toyama
“Danza de los celestiales”, de la Suite del ballet Yugen
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Toivo Kuula
Danza escocesa
Adam Johnson, piano

Astor Piazzolla
Milongón festivo
Orquesta Sinfónica de Würtemberg / Gabriel Castagna

20.00
Momentos Musicales

Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensemble

Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin (arreglo para oboe y orquesta de Joachim Schmeisser)
Albrecht Mayer, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / Jakub Hrůša

21.00

Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Johannes Brahms
Variaciones para piano sobre un tema de Paganini, op.35
Evgeny Kissin, piano

Alberto Nepomuceno
Selección de canciones
André Vidal, tenor
Gisele Pires Mota, piano

22.00

Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Nicolò Paganini
Cuarteto con guitarra en Do mayor, op.4, Nº2
Rainer Kussmaul, violín
Ulrich Koch, viola
Sonja Prunnbauer, guitarra
Marçal Cervera, chelo

Gaetano Donizetti
"Voglio dire” de la ópera L'elisir d'amore
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

23.00

Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane

Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
English Chamber Orchestra / Raymond Leppard

Eric Coates
Suite ‘Las tres isabeles’
East of London Orchestra / Malcolm Nabarro