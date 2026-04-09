Programación Viernes 10 de Abril

Viernes 10-04-2026
00.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Balada para piano en re menor, op.10, Nº1
Balada para piano en si menor, op.10, Nº3
Grigory Sokolov, piano
Francis Poulenc
Les chemins del amour
Judith Mok, soprano;
Fernando Pérez, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Franz Schubert
Trío Nº2 en Mi bemol, D.929
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano
Johann Baptist Georg Neruda
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Tine Thing Helseth, trompeta
Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen
Johann Sebastian Bach
Variaciones Goldberg para clave, BWV 988
Rosalyn Tureck, piano
Dmitri Shostakovich
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77
Vadim Repin, violín
Orquesta Hallé / Kent Pagano
Valerius Otto
Danzas
Música Bohémica / Jaroslav Krecek
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Gabriel Fauré
Réquiem, op.48
Agnes Mèllon, soprano;
Peter Kooy, barítono
Ensamble Música Oblicua / Philippe Herreweghe
La Chapelle Royale y Les Petits Chanteurs de Saint-Louis
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en do menor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº2
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Robert Schumann
Estudios sinfónicos para piano, op.13
Alfred Brendel, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano
07.00
Y la mañana va
Hilding Rosenberg
Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths
Franz Schubert
Tres piezas para piano, Deutsch 946
Maurizio Pollini, piano
Reinhold Gliere
“Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
Giovanni Francesco Giuliani
Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Rel mayor
Cuarteto Plectr’Archi
08.00
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
Bernhard Romberg
Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72
Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe
Gustav Holst
Suite de Moorside
London Brass Virtuosi / David Honeyball
09.00
Emil Nikolaus von Reznicek
Sinfonía Nro.5, “Sinfonía de danza”
Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Beermann
Joaquín Turina
“Círculo”, fantasía para violín, chelo y piano
Trío Bekova
10.00
Jan Novak (compositor checo, 1921-1984)
Variaciones sobre un tema de Bohuslav Martinu
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Marek Sedivy
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83
Boris Berman, piano
Arthur Somervell (compositor y pedagogo inglés, 1863-1937)
Quinteto con clarinete en Sol mayor
Thea King, clarinete
Cuarteto Aeolian
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Sinfonia, coro inicial y arias de la primera parte de la serenata “La Senna festeggiante”, RV 693
Gwendoline Blondeel, soprano
Lucile Richardot, mezzosoprano
Luigi De Donato, bajo
William Boyce
Tres arias de la serenata “Solomon”
Howard Crook, tenor
The Parley of Instruments / Roy Goodman
Johann Sebastian Bach
Aria “El rebaño puede pacer en paz”, de la Cantata de la Caza, (catálogo Bach) BWV 208
Els Bongers, soprano
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
12.00
Al Mediodía
Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
David Russel, guitarra
Alexander Glazunov
Poema lírico, op.12, para orquesta
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Leopold Kozeluch
Cuarteto en Mi bemol mayor para clarinete y trío de cuerdas, op.32, Nº3
Dieter Klöckert, clarinete
Trío de Cuerdas de Alemania
Boris Blacher
Música concertante
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto simbólico, para flauta, saxo alto, arpa, celesta y coro femenino
(1921)
Toninho Carrasqueira, flauta
Dílson Florêncio, saxo
Maria Elisa Risarto, celesta
Silas Lima, arpa
Ensamble Vocal
Gil Jardim, dirección
Giacinto Scelsi
Tercera pieza de las Cuatro piezas sobre una nota (1959)
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Peter Rundel
Giya Kancheli
“Mínimo”, “Kin-Dza-Dza”, “Don Quijote”, “Círculo de tiza caucasiano” y “Ricardo III”, de Treinta y tres miniaturas para piano (2009)
George Vatchnadze, piano
Unsuk Chin
Frontispicio, para orquesta (2019)
Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Alan Gilbert
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Frederic Lamond (compositor y pianista escocés, 1868 – 1948)
Sinfonía en La mayor
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Follia”
Eduard Melkus, violín
Capella Académica de Viena
Michael Haydn
Concertino para trompeta y orquesta en Re mayor
Wynton Marsalis, trompeta
English Chamber Orchestra / Raymond Leppard
19.00
Domenico Cimarosa
"Agitata in tanta pene" de la ópera La virgen del sol
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti / Diego Fasolis
Bedřich Smetana
Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"
Cuarteto de Cuerdas Lindsay
Arnold Bax
En las colinas de las hadas
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
20.00
Momentos Musicales
Max Bruch
Fantasía escocesa, op.46
Maxim Fedotov, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky
Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata N°4 para flauta, violín y bajo continuo en sol menor, op.41
Le Petit Trianon
21.00
Giovanni Bottesini
Gran concierto para contrabajo en fa sostenido menor
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton
Malcolm Arnold
Tres shanties para quinteto de vientos, op.4
Quinteto de Vientos de Bergen
Charles Gounod
Sinfonía N°1 en Re mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
22.00
Industria Nacional
Juan José Castro
Martín Fierro. Cantata sobre el texto de Miguel Hernández (1944)
Luciano Garay, barítono
Coro Polifónico de la Provincia de Santa Fe
Coro de la Universidad Nacional del Litoral
Orquesta Sinfónica de Santa Fe / Carlos Cuesta
23.00
Complemento musical
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83
Nelson Goerner, piano
Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor, K.580a (Anh 94)
Clarinetistas suizos