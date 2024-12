Programación Viernes 20 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

The Tony Guerrero Quintet

The thing is

Sunday morning

Stefanie Kunckler

Bolero in tre

Luciana Morelli

Viaje

Serendipia

Eclipse en Barcelona

00.30

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Richard Strauss

Duet-Concertino para clarinete, fagot con orquesta de cuerdas y arpa en Fa mayor

Paul Meyer, clarinete;

Knut Sönstevold, fagot

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Aaron Copland

Variaciones para piano

David Allen Wehr, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Jec Wentz, flauta

Musica ad Rhenum

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Sergei Rachmaninov

Piezas de fantasía para piano, op.3

Howard Shelley, piano

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Heinrich Franz von Biber

Partita VI de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Theodor von Schacht

Concertante para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcke y Oliver Link, clarinetes

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº198: "Dirige, princesa, una mirada", BWV 198. Oda fúnebre

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano;

Paul Agnew, tenor;

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Coro Barroco de Amsterdam

Erik Satie

La Belle Excentrique. Fantasía seria

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano a 4 manos;

Yuji Murai, clarinete;

Koji Okazaki, fagot

Felix Mendelssohn

Trío Nº2 en do menor, op.66

Trío Grieg

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op.135

Miah Persson, soprano;

Joseph Breinl, piano

06.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Rob Roy, obertura

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Franz Schubert

Dos Impromptus para piano, op.90, D.899: y Nª1 en do menor y Nº3 en Sol bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Fèlix Godefroid (arpista y compositor belga, 1818-1897)

Carnaval de Venecia, op.184

Chantal Mathieu, arpa

07.00

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº1 en fa menor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Benjamin Grosvenor, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Ferenc Tarjáni, corno

Cuarteto Kodály

Michel Mazuel (compositor francés, 1603-1676)

Suite para orquesta en Sol mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall



08.00

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

Tres piezas para piano: Bailado infernal, Feijoada sem perigo y Valsa scherzo

Sonia Rubinsky, piano

Joaquín Turina

La oración del torero, op.34

I Musici de Montréal / Yuli Turovsky

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Owon

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura, op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Charles Groves

10.00

Nicolo Porpora

“Or che d’orrido verno”, cantata

Elena Cecchi Fedi, soprano

Ensamble Auser Musici / Carlo ipata

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Frederick Delius

En un jardín de verano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Andrew Davis

11.00

Los Caminos del Barroco

Carl Philipp Emanuel Bach

Fantasìa en fa sostenido menor

Beatrice Martin, clavecín

Johann Adolph Hasse

Aria 'L'Augeletto in lacci stretto' de la ópera “Dido abandonada”

Dorothee Mields, soprano

Johann Adolph Hasse

Aria 'Bei labbri che Amore', de la cantata 'La Gelosia'

Valer Barner-Sabadus, contratenor

Hofkapelle München / Michael Hofstetter

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta en sol menor (Catálogo Quantz 5-193)

Frank Theuns, flauta

Les Buffardins / Frank Theuns

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Staatskapelle Berlín / Gustavo Dudamel

Johannes Brahms

Canción de cuna, op.49, Nº4

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Francis Poulenc

Aubade. Concierto coreográfico para piano y dieciocho instrumentos (1929)

Louis Lortie, piano

Miembros de la Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Luigi Nono (1924-1990)

Primera parte de La lejanía nostálgica utópica futura, para violín y cinta (1989)

Irvine Arditti, violín

Proyección sonora del Estudio Experimental de la Fundación Heinrich-Strobel

Pēteris Plakidis (1947-2017)

Eternidad, para coro (1998)

Coro de Cámara Ave Sol de Riga / Imants Kokars •

Chen Yi

Tu (Cristal) (2002)

Banda Sinfónica Aulos / José Rafael Pascual-Vilaplana

Grabado en vivo en Podium Düdingen, Suiza, el 15 de octubre de 2022

Fritz Kreisler

La gitana

Shlomo MIntz, violín

Charles Benson, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Sebastian Bach

Cantata para el Domingo de Pascua, BWV 31

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contratenor

Guy de Mey, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Katia & Marielle Labècque, dúo de pianos

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

19.00

Karl Goldmark

Obertura En Italia, op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

Louis Moreau Gottschalk

Gran tarantella para piano y orquesta, op.67

William Tritt, piano

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Giovanni Paolo Cima

Sonata para violín y continuo Nº1

Ensamble Convivium

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Olav Berg

Blowing

Erik Niord Larsen, oboe

The Royal Norwegian Navy Band / Terje Wik Mikkelsen

Thomas Tellefsen

Sonata para piano en do menor, op.13

Malgorzata Jaworska, piano



21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Domenico Zipoli

Para vengarme de las ofensas, cantata

Víctor Torres, barítono

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Valdo Sciammarella

Cuarteto Credo para violín, viola, chelo y piano (1972)

Cuarteto Bios

Alexander Arutiunian

Concierto para trompeta y orquesta

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert