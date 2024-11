RadioGiornale

Bilaterale Milei - Xi al margine del G20 // Giorgia Meloni arrivata a Buenos Aires // Il presidente incontra direttrice Fmi Georgieva // L'Argentina ritira il suo contingente di pace dal Libano // Commercializzazione dei farmaci: le norme si allentano per le farmacie e favoriscono le catene // Presentato un progetto di legge per "garantire" l'esecuzione dei lavori nel Canale Magdalena // Namibia, il nuovo mercato per i cavalli argentini // 20 novembre: Giorno della Sovranità Nazionale //

LO SPORT: L'Argentina ha battuto il Perù con un gol di Lautaro Martínez.