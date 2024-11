RadioGiornale

Giorgia Meloni in Argentina: "Identità non è mai un limite ma valore aggiunto" // Bilaterale Milei-Meloni: assieme a difesa dei valori dell'Occidente // Xi a Milei: pronti a portare avanti cooperazione finanziaria // Il governo ha stabilito tre giorni non lavorativi a scopo turistico per il 2025 // Lula e Xi firmano 37 accordi di cooperazione // Il governo del Brasile respinge posizione Carrefour su Mercosur // Senato: medici hanno presentato un progetto per il controllo dell’obesità //

LO SPORT: Vélez ha pareggiato con Lanús ed è capolista - Boca ha battuto Unión 1-0 e si avvicina alla zona Libertadores.