RadioGiornale

A Buenos Aires la conferenza internazionale dei conservatori // Il peso argentino è la moneta che si è apprezzata di più al mondo nel 2024 // Ocse, nel 2024 contrazione Pil del 3,8 per cento, rimbalzo a 3,6 per cento nel 2025 // Il governo irrigidisce le politiche migratorie // L'Argentina denuncia a Corte penale assedio a ambasciata a Caracas // Vertice del Mercosur, ultima chiamata per un accordo con l'Ue // LO SPORT: Advíncula ha ottenuto la doppia cittadinanza e non occuperà più il posto da straniero al Boca