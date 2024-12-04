RAE华语节目 (请点击阅读)  

新闻的主要内容：

-总统米莱下周前往意大利与该国总理乔治亚·梅洛尼会晤

-摩根大通表示，阿根廷的经济衰退已经结束

-在特朗普就职典礼之前，一支新的移民队伍从墨西哥南部出发，试图进入美国

-萨尔瓦多：布克莱总统与教会因采矿问题发生冲突

-体育：距离比赛结束还有三个日期，塔勒雷斯击败了飓风并逼近了领先者贝莱斯

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Música: Enanitos Verdes - Aún sigo cantando/ Alberto Cortez – No soy de aquí / Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza /Maná– Bendita la luz

新闻的详细内容：

据玫瑰宫报道，总统哈维尔·米莱将于下周前往意大利，并将再次与该国总理乔治亚·梅洛尼会面。

应意大利政府首脑邀请，总统将于 12 月 14 日参加在罗马举行的保守派会议。

这将是米莱-梅洛尼一个月内的第二次会晤，因为这位意大利人曾在11 月参加里约热内卢 G20 峰会期间来到布宜诺斯艾利斯。_____________________________________________

对于摩根大通来说，阿根廷的经济衰退已经结束。

这家美国银行在最新报告中保证，阿根廷的经济活动在 2024 年第三季度复苏。

该文件显示，经过一年多的下滑之后，9 月份经济出现了非常强劲的反弹。

摩根大通的报告称：“换句话说，经济衰退已经结束；自 4 月份以来，经济活动正在以年化 9.7% 的速度复苏。”

根据摩根大通的数据，表现最好的行业是工业、建筑业、商业和旅游业。

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据国际媒体报道，一支新的移民队伍从墨西哥南部出发前往美国。

根据证词，其目的是在唐纳德·特朗普一月份就职典礼之前抵达。

预计下一任总统将收紧移民政策，进入美国将更加困难。

移民队伍从靠近危地马拉边境的地区出发，徒步穿越恰帕斯地区。

委内瑞拉移民亚历山大·阿尔图夫告诉法国24小时：“我们必须快点，我们不知道特朗普将采取什么措施”。

对此，墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆驳斥了加拿大总理贾斯汀·特鲁多关于移民问题的言论。

总统在新闻发布会上说：“应尊重墨西哥”。

特鲁多在与特朗普的对话中表示，他的国家的边界“不像墨西哥的边界一样”。

萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱和天主教会因采矿问题发生冲突。

萨尔瓦多大主教表示，反对总统希望的可能结束对活动造成影响的全面禁令。

大主教在一份声明中警告污染风险，并保证采矿将导致大量人员死亡。

布克莱最近表示，无法开采中美洲国家的矿产资源，尤其是丰富的金矿，这是“荒谬的”。

总统在《X》中写道：“我们是世界上唯一全面禁止开采金属的国家，其他国家都没有这样做。”

他表示，这一活动“可以以负责任地的态度被利用，为我们的人民带来前所未有的经济和社会发展”。

但对于大主教来说，采矿会造成“水和空气污染，并造成死亡和疾病”。

教会声明称，后果将“首先落在我们最贫穷的兄弟们身上”。

体育

科尔多瓦塔勒雷斯主场1-0击败飓风，冠军争夺战进入白热化。

这支科尔多瓦队落到布宜诺斯艾利斯的贝莱斯·萨斯菲尔德队的后面。

比赛还剩最后三场，贝莱斯 48 分，塔勒雷斯则 45 分。

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