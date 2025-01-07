RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Los caballeros de la quema - Avanti Morocha / Atahualpa Yupanqui - Luna Tucumana / Chaqueño Palavecino - Amor Salvaje / Luciano Pereyra - Si no es muy tarde

哈维尔·米莱接见委内瑞拉的埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚并呼吁不要成为查韦斯政权的“同谋”

总统会见了这位声称击败尼古拉斯·马杜罗的委内瑞拉前总统候选人，阿根廷承认他是该国当选总统。两人走出玫瑰宫阳台向人们问候。

哈维尔·米莱在玫瑰宫会见了委内瑞拉前总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚，他声称自己战胜了尼古拉斯·马杜罗，并打算在委内瑞拉上任，尽管马杜罗于 1 月 10 日就职。阿根廷国家元首按照为当选领导人提供的官方礼节接见了这位前委内瑞拉总统候选人，并在总统办公室与他进行了半个小时的交谈。然后，两人走出玫瑰宫的阳台，向成千上万居住在阿根廷的委内瑞拉人问候。

阿根廷外交部在官方声明中表示，冈萨雷斯·乌鲁蒂亚是 2024 年 7 月选举的“无可争议的获胜者”。在会议上，米莱向冈萨雷斯·乌鲁蒂亚表示：“面对马杜罗政权的不公正和虐待，阿根廷不会保持沉默” 。 他说：“我们的立场很明确：为所有委内瑞拉人提供自由、正义和民主”。

根据政府的官方声明，米莱在会议上强调需要“加强区域合作，建设一个繁荣的拉丁美洲，免受任何民主质量可疑的政府的压迫。”在外交部随后举行的新闻发布会上，冈萨雷斯·乌鲁蒂亚就阿根廷宪兵纳韦尔·加洛被逮捕的案件表达了意见，并要求“释放这位被拘留在委内瑞拉的阿根廷人”，这一表态得到了安全部长帕特里夏·布尔里奇的称赞。

冈萨雷斯·乌鲁蒂亚在向新闻界发表的声明中重申了他返回委内瑞拉就任总统的打算。

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12 月零售额同比增长 17.7%，但较 2023 年全年低 10%

阿根廷中型企业联合会的一份报告强调，销售额的增长是由持续整个月的圣诞气氛和银行促销活动推动的。12 月份，中小企业在所有领域的销售额均出现增长。按可比价格计算同比增长17.7%，但不足以扭转2024年的负面趋势，较2023年累计下降10%。

在经季节调整的月度比较中，中小企业零售销售指数显示，去年最后一个月企业消费与11月相比也增长了4.2%。12月份的商业活动非常激烈，并且整个月保持稳定，并透露即使在圣诞节之后，销售仍然强劲。

从这个意义上接受咨询的商人指出：“圣诞节气氛一直持续到月底，这解释了 12 月份的销售业绩远高于圣诞节销售的结果”。

12月份，接受调查的7个商品的销售额均录得同比增长。增幅最大的是集市、装饰、家用纺织品和家具（+23.4%），其次是食品和饮料（+21.2%）、鞋类和皮革制品（+19.6%）以及纺织品和服装（+18.9%）。

对于中小企业面临的障碍，受访人中“12月份有42.4%的人表示销售不足”，低于11月份的50.6%。虽然“35.1%的人认为高生产和物流成本是一个问题，但10.1%的人提到了获得信贷的困难，3.6%的人提到了收款不便。”

反过来，工会企业实体报告称，“税收负担仍然是 12 月份与商业最相关的问题，67.2% 的答复集中在他们期望国家政府采取的主要政策上。”此外，企业期望采取加强内部需求（占答案的 13%）和简化官僚机构的措施（占答案的8.2%）。

对于10月份的工资支付能力，他们指出：“食品和饮料行业是12月份最困难的行业，有22%的企业表示存在问题。”