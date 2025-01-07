RAE华语节目 (请点击阅读)

-哈维尔·米莱总统接见委内瑞拉反对派领袖埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚

-12名阿根廷人因贩卖毒品在乌拉圭被捕

-厄瓜多尔于 2 月 9 日举行竞选活动

-萨尔瓦多和其他中美洲国家发生6.3级地震

-阿根廷：销售额尽管年度下降，但 12 月仍有所增长

-体育：阿根廷人马丁内斯、麦克阿利斯特和加纳乔在利物浦和曼联的平局中大放异彩

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歌曲：Falú - Suite Argentina / Charly García - Himno nacional argentino / Mercedes - Alfonsina y el mar / Nahuel Pennisi - Ojalá

哈维尔·米莱总统在布宜诺斯艾利斯会见了委内瑞拉反对派领导人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚。

阿根廷国家元首重申了他对这位南美国家民选领导人的支持。

居住在阿根廷的委内瑞拉人来到五月广场欢迎冈萨雷斯·乌鲁蒂亚，乌鲁蒂亚与米莱一起在玫瑰宫的阳台上挥手致意。

这位反查韦斯主义领导人保证，他将于 1 月 10 日就任总统。

冈萨雷斯·乌鲁蒂亚和他的政党统一民主联盟 (PUD) 声称在去年 7 月的选举中击败了总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolás Maduro)。

选举当局确认了马杜罗的连任，但阿根廷、美国和欧盟等国均不承认这一结果。

十二名阿根廷人因在聚会上出售毒品而在乌拉圭被捕。

这是乌拉圭内政部长尼古拉斯·马丁内利报道的。

嫌疑人在埃斯特角城高级度假胜地附近的马尔多纳多地区被捕。

在突袭中，警方缴获了可卡因、大麻和摇头丸以及其他毒品。______________________________________________________

厄瓜多尔的竞选活动于2月9日开始。

民意调查显示，寻求连任的总统丹尼尔·诺博亚是最受欢迎的人选。

目前尚不清楚总统是否会参加竞选活动。

但5日总统向其追随者致意，并承诺继续打击犯罪和贩毒。

另一位候选人是来自公民革命运动的路易莎·冈萨雷斯（Luisa González），前总统拉斐尔·科雷亚（Rafael Correa）属于这一派别。

冈萨雷斯保证，他的政党将“以健康、尊严、教育、和平和正义”复兴厄瓜多尔。

如果在 2 月份的选举中，没有候选人获得 50% 的选票，则将于 4 月 13 日进行第二轮投票。

周日，中美洲发生了里氏6.3级地震。

目前，当局尚未报告任何人员伤亡或物质损失。

这次地震是在萨尔瓦多拉巴斯省海岸外 33 公里深处记录到的。_____________________________________________

根据中型企业商会 (CAME) 的数据，12 月份销售额增长超过 17%。

据同一消息来源称，与 2023 年相比，2024 年全年下降了 10%。

唯一年度增长的行业是纺织和服装，增长近3%。

中型企业商会在其报告中坚称，12 月份的商业活动非常激烈，即使在圣诞节后销售仍然强劲。

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体育

阿根廷足球运动员在利物浦2-2战平曼联的英超经典赛事之一中脱颖而出。

后卫利桑德罗·马丁内斯的进球帮助红军在0-1失利的情况下扳平了比分。

与此同时，他在阿根廷国家队的队友亚历克西斯·麦克·阿利斯特和亚历杭德罗·加纳乔为利物浦的进球提供了助攻。