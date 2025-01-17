RAE华语节目 (请点击阅读)

-阿根廷政府宣布医生学位将在世界范围内有效

-古巴：当局释放 500 多名囚犯

-对于萨尔瓦多总统布克尔来说，特朗普的回归有利于比特币

-布宜诺斯艾利斯市市长宣布大幅削减公共支出

-体育：世界冠军贡萨洛·蒙蒂尔重返阿根廷加盟河床队

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Sting - Ellas bailan solas/Charly García - Buscando un símbolo de paz/ Maná - Eres mi religión

政府宣布阿根廷医生不再需要在国外验证其学位。

人力资本部周三报告称，卫生专业人员将能够在任何国家开始直接从事其活动。

这是世界医学教育联合会决定的。

这证明阿根廷大学国家评估和认证委员会符合世界医学教育联合会要求的标准。

迄今为止，本区域唯一获得这一认可的国家是智利和哥伦比亚。

人力资本部发表声明庆祝这一消息，称“这一成就凸显了政府对学术的承诺。”

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古巴政府宣布将释放500多名犯有各类罪行的囚犯。

此前，白宫决定将这个加勒比国家从支持恐怖主义国家名单中剔除。

哈瓦那在一份官方声明中认为拜登政府的行动是朝着正确方向迈出的一步，尽管“有限”。

迪亚斯-卡内尔总统政府在致辞中对“经济战争仍在继续”表示遗憾，并表示此举意在指向经济封锁。

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萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔认为唐纳德·特朗普的回归将有利于比特币。

总统在新闻发布会上表示，随着共和党的第二任期于周一开始，加密货币将获得新的发展动力。

布克尔认为，美国建立比特币储备“将引发比特币升值，可能是指数级的”。

让我们回想一下，萨尔瓦多于 2021 年 9 月成为世界上第一个采用加密货币作为法定货币的国家。______________________________________________

布宜诺斯艾利斯市市长宣布大幅削减公共支出。

豪尔赫·马克里在新闻发布会上表示，他计划今年节省约 1200 万美元。

他解释说，调整将通过减少、合并或取消“不必要的”政府机构来实现。

这位政府首脑表示：“我们决心降低布宜诺斯艾利斯每个公民的政治成本。”

马克里强调，根据哈维尔·米莱在国家政府中的政策，他们已经在首都减少了 10% 的政治职位。

领导人解释说，节省下来的钱相当于 200 多辆警车的价值。

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体育

后卫贡萨洛·蒙蒂尔返回阿根廷，重新加入河床队。

这位球员来自西班牙，曾在塞维利亚队效力数个赛季。

蒙蒂尔上任后表示：“我想继续赢得重要的赛事。”

河床为他的转会支付了大约450万美元。

这位足球运动员在世界杯阿根廷对阵法国队的决赛中踢进了最

后一个点球，并帮助阿根廷队第三次夺得世界杯冠军，因此被

载入史册。