RIGI: los primeros 5 proyectos ya suman una inversión de U$S 4.500 millones

Los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios contemplados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abren la llegada de inversiones al país en sectores estratégicos que ya acumulan cinco proyectos presentados de forma oficial, con una inversión que supera los US$ 4.500 millones.

“Una oleada de dólares”

"Prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares", anticipó el presidente Javier Milei en su exposición en la clausura del 60º Coloquio de IDEA, que tuvo lugar el 18 de octubre último en Mar del Plata.

Allí confió que el "RIGI ya tiene anuncios por más de 50.000 millones de dólares" por lo que, dijo, muchas empresas "ya están invirtiendo".

1-Vaca Muerta

El más reciente es el proyecto de oleoducto Vaca Muerta Sur, que impulsa YPF junto a otras firmas petroleras, que ingresó al RIGI el viernes pasado y que busca, con una inversión de US$ 2.500 millones, triplicar en cuatro años la capacidad de transporte de petróleo.

Las socias que se sumarán a la iniciativa serán Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell.

El oleoducto unirá Vaca Muerta con la provincia de Río Negro a partir de una inversión de $2.500 millones, el monto más alto de los proyectos presentados hasta ahora.

En base a las previsiones, el 70 por ciento de ese monto, equivalente a US$ 1.800 millones, sería aportado vía financiamiento de bancos internacionales.

En la actualidad, la producción de barriles de Vaca Muerta es de 510.000 por día. Con estas obras pasaría en 2026 a generar 930.000 barriles, casi el doble más; mientras que en 2027 treparía a 1.250.000 barriles; y en 2028, a 1.500.000 de barriles, triplicando las cifras actuales.

2-Salar del Hombre Muerto

En tanto, la empresa surcoreana Posco anunció el proyecto "Sal de oro" relacionado con el litio, que se ubicará en el Salar de Hombre Muerto entre las provincias de Salta y Catamarca, a más de 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar y del que se estima una inversión que rondaría los US$ 1.000 millones.

3-Minas Argentinas

Otro de los proyectos adheridos al RIGI en los que se prevé el desembolso de US$ 1.000 millones es el de Minas Argentina S.A., empresa integrante del AISA Group, cuyo plan incluye la explotación de oro en el yacimiento Gualcamayo, ubicado en San Juan.

4-El Quemado

En tanto, la primera iniciativa en ser suscrita al RIGI tan solo tres días después de la resolución de Economía y que también tiene como protagonista a la petrolera YPF es "El Quemado".

Con una inversión estimada en US$ 220 millones, YPF espera instalar un parque solar en la provincia de Mendoza.

La obra constará de dos etapas hasta alcanzar una capacidad instalada total de 305 MW, lo que equivale a la energía que consumen más de 233.000 hogares, y evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono al año, según indicó la empresa.

5-Litio en la Puna

Por su parte, la firma Galán Lithium, que tiene a su cargo el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, confirmó la puesta en marcha de otra inversión por US$ 200 millones como parte del RIGI para avanzar de fase en el emprendimiento de litio que tiene en la Puna catamarqueña.

El interés en el exterior

En relación al interés que despierta el RIGI en el exterior, durante su visita a China hace dos semanas el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, mantuvo encuentros con autoridades gubernamentales y empresas del país asiático en donde reforzó la relación bilateral.

Las autoridades argentinas expusieron ante un auditorio de más de 25 empresas chinas sobre las "oportunidades y los beneficios que brinda nuestro país mediante el RIGI para las empresas chinas; ya sea como inversoras en los proyectos o como proveedoras de insumos", indicó en esa oportunidad un comunicado.

Pazo luego viajó a Japón donde se reunió con el vicepresidente ejecutivo de la automotriz japonesa Toyota, Yohichi Miyazaki, quien reafirmó su "compromiso para potenciar" el crecimiento de la firma asiática en el mercado argentino y regional.

En el encuentro "se intercambiaron los avances en materia de normalización de la macroeconomía argentina y los beneficios que engloba el RIGI", señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Otras inversiones

Por fuera del RIGI, la empresa energética Aconcagua Energía obtuvo el miércoles pasado la concesión del Área Payún Oeste en Mendoza al comprometer una inversión de US$ 8 millones durante los primeros diez años, de los cuales, destinará US$7 en los primeros cincos años para la reactivación de pozos y nuevas perforaciones en Malargüe, informó la cartera de Energía y Ambiente mendocina.

La empresa indicó que la inversión de U$S8 millones para Payún Oeste se suma a los más de U$S 130 millones comprometidos en las áreas de oil and gas, con importantes avances de ejecución, y a los U$S 135 millones comprometidos en energía renovable.

Por último, la cadena de supermercados francesa Carrefour anunció el 8 de noviembre pasado una inversión de US$ 300 millones en la Argentina y la generación de 2.500 puestos de trabajo, a través de la apertura de 87 nuevas sucursales.

El CEO global del Grupo Carrefour, Alexandre Bompand, junto a otros directivos, le comunicó la decisión al Presidente en una reunión en Casa Rosada, en la que precisó que el proyecto sería ejecutado entre 2025 y 2026.