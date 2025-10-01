Se realiza una nueva edición del festival sobre el género literario "policial negro"

del 1 al 4 de octubre

La segunda edición del Festival Internacional Literario sobre Género Policial Negro "Semana Negra BA" se realiza del 1 al 4 de octubre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires.

La programación incluirá charlas, conferencias, talleres, clases magistrales y seminarios en distintas sedes: la Casa de la Cultura porteña, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Librería del Fondo Cultura Económica.

El Festival contará con 22 mesas que reúne a más de 80 invitados de Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, España, Francia, Cuba y México, incluyendo a los participantes argentinos.

El Festival contempla una agenda que incluye charlas magistrales, conversatorios sobre el género, homenajes a grandes autores, muestras, visitas guiadas y talleres.

Además de las mesas literarias, habrá curiosidades como un Tour del Hampa, ilustraciones en vivo y una exposición de novela gráfica, entre otras propuestas que amplían el cruce entre literatura y artes visuales.

Semana Negra BA se propone como una oportunidad para potenciar la vinculación y el intercambio entre lectores y escritores; y como una plataforma que permite amplificar el interés por un género en expansión no solo en la Argentina, sino en todo el mundo.

Las actividades de Semana Negra BA son sin cargo y sujetas a la capacidad de los espacios donde se llevarán a cabo.

Programación:

Miércoles 1 de octubre

18 h - Presentación del festival, a cargo Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura.

- Palabras de Paco Ignacio Taibo II, fundador de la Semana Negra de Gijón. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo/patio)

- Charla de apertura a cargo de Jorge Fernández Díaz. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo/patio)

Jueves 2 de octubre

14.30 h - Homenaje a Damián Blas Vives, por Roxana Artal y Nico Ferraro. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

15 h - Voces del noir latinoamericano: el policial al sur en los andes. Conversan Paula Rodríguez (Argentina), Juan Angulo (Chile), Mario Zegarra (Perú) y Luis Valenzuela (Chile). Modera Mónica Torres Torija (México). Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

16 h - Non fiction: lucha armada. Conversan Fernanda Nicolini, Juan Carrá y Miriam Lewin. Modera Sol Klinkenberg. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

17 h - Chaco negro. Mempo Giardinelli, Mariano Quirós y Miguel Molfino. Modera: María Belén Marinone. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

18 h - Idas y vueltas entre periodismo y novela negra. Con Marcelo Larraquy, Reynaldo Sietecase y Sergio Sinay. Modera Osvaldo Aguirre. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

18.30 h - Didáctica del crimen: Cómo se investiga en el mundo real y en la ficción. Participan: Daniel Rafecas (juez federal), Facundo López Bravo (experto en cibercrimen), Cintia Rojas (criminalista de casos especiales de la Policía de Prov. De Buenos Aires), Ailén González (perito de parte en La Plata). Modera: Gastón Intelisano (criminalista y escritor). Organiza: Oscuro Total (Demetrio López y Rita Zanola). Librería del Fondo (Costa Rica 4568)

19 h - Charco noir: el género a un lado y otro del Atlántico. Conversan Claudia Piñeiro y Carlos Zanón. Modera Hinde Pomeraniec. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

Viernes 3 de octubre

14.30 h - Homenaje a Héctor Jacinto Gómez, por Marcelo Rubio y Demetrio López. Presenta Oscuro Total. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

15 h - Voces del noir latinoamericano: escribir por uno y por otros. Conversan Mercedes Funes (Argentina), Martín Doria (Colombia) y Tatiana Goransky (Argentina). Modera Gabriel Wainstein. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

16 h - Tres miradas, un crimen: voces femeninas del noir argentino. Conversan Liliana Escliar, Silvia Hopenhayn y Patricia Suárez. Modera Juan Guinot. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

17 h - ¿Existe el noir rural? Con Nico Ferraro, Mariana Travacio y Lola Quai. Modera Liliana Ballare. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

18 h - Iconos del género negro. Conversan Paco Ignacio Taibo II (México - España), Rodolfo Pérez Valero (Cuba) y Guillermo Orsi (Argentina). Modera: María Ripetta. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

18.30 h - Charla abierta con Carlos Zanón. Conduce Gabriela Saidon. Centro Cultural de España en Buenos Aires (sede Paraná 1159)

19 h - El policial en Iberoamérica. Conversan Juan Sasturain, Carlos Salem y Ernesto Mallo. Modera Cristina Mucci. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

Sábado 4 de octubre

14 h - Tradición del género negro en América. Conversan Paula Martínez (Francia), David Knutson (USA) y Guillermo Orsi (Argentina). Modera Fernando López Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

15 h - Voces del noir latinoamericano: editar y publicar género negro hoy. Leydy Loayza (Perú), Julia Guzmán (Chile), Miguel Vargas Román (Chile) y Pablo Martínez Burkett (Argentina). Modera Marcos Caruso. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

16 h - Ciudad, crimen y contracara. Tres capas en una obra policial. Conversan Kike Ferrari, Ricardo Romero y María Inés Krimer. Modera Pamela Terlizzi Prina. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

16 h - Fondo México. Charla abierta de Paco Ignacio Taibo II con Ernesto Mallo. Librería del Fondo (Costa Rica 4568)

17 h - Un punto al sur. Chile negro. Conversan Ramón Díaz Eterovic (Chile), Valeria Vargas y Marcelo González Zúñiga. Modera Luis Valenzuela. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

18 h - Librazos, guiones, adaptaciones y plataformas. Conversan Leo Oyola, Martín Baintrub y Horacio Convertini. Modera Valeria Groisman. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

19h - Derivas del género negro. Con Guillermo Martínez, Eugenia Almeida y Sergio Olguín. Modera Eugenia Zicavo. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, 1er subsuelo)

Viernes 3 y sábado 4, 16 h

Visita guiada que recorre los lugares y las historias de crímenes reales sucedidos en el barrio de San Telmo: Una banda de ladrones de museos, una cárcel escondida en medio de la ciudad, la rivalidad ladrón-policía que marcó al país, el rey de las fugas carcelarias, el trasfondo de un secuestro que conmovió a la Argentina y la historia secreta de un robo a la familia del hombre más poderoso del mundo. Punto de encuentro: Av. de Mayo 575.

Además de la programación diaria, se podrá visitar la exposición "Antología negra". Novela gráfica de Iñaki Echeverría, una selección de cuentos de Claudia Piñeiro, Juan Sasturain, Horacio Convertini y Leonardo Oyola, adaptados a novela gráfica.

Otra de las actividades será el Patio Ilustración Espacio Moebius, una historieta creada con el sistema del cadáver exquisito que se dibuja en vivo durante los días del evento.

El guión será una adaptación de El pulpo negro de Narciso Ibáñez Menta, por Luciano Saracino.

Participarán:

Miércoles 1°:

Paula Boffo, Pedro Mancini y Jules Mamone

Jueves 2:

Max Aguirre, Cel Mandanici y Salvador Sanz

Viernes 3:

Flor Gavilán, Diego Rey y Dolores Alcatena

Sábado 4:

Ignacio Minaverry, Dani Ruggeri y Frank Vega