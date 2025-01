Sofía Viola presenta “Alma Gitana” su nuevo trabajo en formato acústico

Sofía Viola nació en Lanús y gracias a su talento se convirtió en una artista de nivel internacional que vuelve a Temperley, un lugar que le gusta mucho, para presentar su último trabajo discográfico "Alma Gitana", pero en formato acústico.

En diálogo con Mariana Fossati en Flores Negras contó que la cita es este sábado 1 de febrero a las 20 en el taller de Florencia Menéndez en Alberdi 121 esquina Anchorena, Temperley. Entradas y consultas en su INSTAGRAM

Sofía ha editado de manera independiente 5 discos y un EP, todos ellos integrados por composiciones propias y “Alma Gitana” surge con como una búsqueda hacia las raíces que atraviesan las grandes aguas, logrando así un sonido más moderno y oriental.

"Algunos fans se quejaron por los nuevos sonidos, pero es lo nuevo, lo que sale de mi lo que tengo para dar, no hay que horrorizarse, en general lo recibieron bien, lo cantan en los conciertos y está bueno".

"Me gustan las expresiones artísticas genuinas que surgen de la creatividad y no de las imposiciones del mercado; por eso me gustan también las presentaciones más chicas en salas pequeñas donde puedo tener más contacto con el público, hay otra vibra en esos lugares".