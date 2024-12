Soledad Silveyra nos adelante ¿Quién es quién? la obra que estrenará en enero

¿Quién es Quién? de Audrey Schebat es una comedia fresca y aguda que se adentra en la vida de una pareja moderna atrapada en la rutina. Ante la espera de una pareja de amigos a cenar, se desata un torrente de situaciones hilarantes y reflexiones profundas sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. A través de diálogos ingeniosos y un ritmo dinámico, la obra explora cómo lo cotidiano puede transformarse en extraordinario con un toque de locura.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra interpretan a dos personajes entrañables y llenos de matices, se enfrentan a dilemas que resonarán en la audiencia, invitándola a cuestionar sus propias relaciones.

Soledad Silveyra conversó con el equipo de Pone a la Clark sobre la obra, el entusiasmo por el estreno el 8 de enero y el arduo trabajo de ensayo que tiene por estos días.

"El único sueño que me queda pendiente es pisar el escenario del Teatro San Martín, y aunque no es una cosa que me quite el seuño, siempre quise hacer una obra en ese teatro".