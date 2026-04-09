“Todos los viernes, sábados y domingos hay una obra de teatro de acceso libre y gratuito en el Palacio Libertad”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió a Pablo Silva, Director Artístico del Palacio Libertad.

También, nos visitó Mariana Valdez, Coordinadora del Equipo de Conservación y Restauración de la Subsecretaria de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Además, como siempre, presentamos la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con el Director Artístico del Palacio Libertad, Pablo Silva, nos contó la diversidad de espectáculos que se organizan y pueden verse en el Centro Cultural de manera libre y gratuita.

“Programamos 50 espectáculos por año; 3 o 4 funciones cada uno, algunos producidos por nosotros”.

Entre otros proyectos, anticipó detalles de “Moria, el misterio”, una propuesta de teatro musical sobre una sobre una idea original de Valeria Ambrosio que navega por el universo de Moria Casán y se estrena el 18 de abril.

Con veintitrés artistas en escena y música en vivo, la obra cuenta con arreglos y dirección musical de Gaby Goldman.

Silva valoró que “el teatro sucede en la Sala Argentina” y destacó la recuperación de la Cúpula.

“La Sala Argentina es muy grande, son casi 600 localidades. Estamos armando un público que no existía porque el teatro no tuvo lugar en el centro cultural antes” pero ahora “todos los viernes, sábados y domingos hay una obra de teatro gratuita y libre para poder ver”.

“Traemos obras de diferente formamos. Intentamos tener un eje general anual que este año son las transformaciones, luego tenemos ejes mensuales que también nos guían”, señaló.

A su vez, admitió que uno de los desafíos presentes es “trabajar sobre rangos etarios en la formación del público” y “crear espacios para los más jóvenes, para que lleguen al teatro”.

Por otro lado, Mariana Valdez, Coordinadora del Equipo de Conservación y Restauración de la Subsecretaria de Patrimonio nos ayudó a bucear en ese ámbito.

“El currículum me delata; hace 30 años que me dedico a esto, es algo que sólo se hace desde la vocación”. “Es una necesidad conservar el patrimonio, es una responsabilidad y un trabajo muy satisfactorio”.

“Vamos haciendo restauraciones, planes de conservación, nosotros nos formamos y trabajamos de manera interdisciplinaria, hoy en día tenemos muy grandes y buenos profesionales”, remarcó.