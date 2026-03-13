Volvieron los “fono bar” un clásico de los 90 para entretenerse y lograr “como en los viejos tiempos”

Carla Ruiz y Agustin Domper conversaron en Segundo Round con Julián Mizrahi, director de estrategia y expansion de Grupo Miz Juegos, que es la empresa que opera los bares Jobs, entre otros los "fono bar"que además de teléfonos fijos en sus mesas ofrece juegos de mesa y otros entretenimientos.

“Es muy divertido ver a los jóvenes que nunca vieron un teléfono de línea e incluso muchos no saben ni como se usa”. "Volvió el cara a cara, a la gente le gusta se entretiene, no sabe quién esta llamando o con quién quiere hablar".

El primer local abrió en la calle Juana Azurduy esquina Cabildo en el barrio de Núñez y le siguió uno en Boedo y otro en Palermo.